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    Прогнозы и ставки на футбол 8 августа

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 8 августа
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    «Ред Булл» — «Шкендия»

    Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Австрийский «Ред Булл» вступает в борьбу в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, в котором он сыграет с македонской «Шкендией».

    Стоит признать, что «Шкендия» добралась так далеко во многом благодаря везению, ведь ее соперниками по предыдущим раундам были валлийский «Нью-Сейнтс» (5:0 и 0:4) и молдавский «Шериф» (1:0 и 0:0).

    Можно было бы сказать, что в пользу «Шкендии» говорит опыт официальных матчей, но «Ред Булл» уже успел провести пару встреч в чемпионате Австрии, в которых, к слову, одержал победы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Уровень команд настолько разный, что мы практически не сомневаемся в успехе команды из Зальцбурга, от которой ждем крупной победы.

    Ставка: победа «Ред Булла» с форой -2,5 за 1,90.

    ПАОК — «Спартак»

    Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Московский «Спартак» откроет еврокубковый сезон в Салониках, где ему будет противостоять местный ПАОК.

    Недооценивать команду Рэзвана Луческу мы бы не стали. Чего только стоят две ее победы над «Базелем» (2:1 и 3:0) в предыдущем раунде отбора.

    Настораживает и тот факт, что «красно-белые» начали сезон не слишком убедительно: победа над «Оренбургом» (1:0) и ничья с «Локомотивом» (0:0).

    Ждем от команд упорной борьбы на поле, при которой вряд ли болельщики увидят много забитых мячей. Нам кажется, что их будет не больше двух.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1,65.

    «Селтик» — АЕК

    Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Шотландский «Селтик» является явным лидером противостояния с АЕКом, а все благодаря успешным играм с «Алашкертом» (3:0 и 3:0) и «Русенборгом» (3:1 и 0:0).

    В то же время афинская команда в этом сезоне еще не проводила официальных матчей, поэтому ей может не хватить кондиций или настроя.

    И все же мы бы не стали сбрасывать со счетов АЕК, который около недели назад обыграл «Галатасарай» (3:2), пусть и в товарищеском матче.

    «Селтик» сейчас не столь силен, чтобы без проблем проходить АЕК, поэтому если у себя дома он и выиграет, то лишь с минимальной разницей.

    Ставка: победа АЕКа с форой +1,5 за 1,41.

    Общий коэффициент — 4,42. 0

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  • Томь — Балтика
  • Сегодня в 15:00
    •  1,65
  • ПАОК — Спартак
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Ред Булл Зальцбург — Шкендия
  • Сегодня в 20:00
    •  1,80
  • Селтик — АЕК
  • Сегодня в 21:45
    •  2,10
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    •  1,92
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