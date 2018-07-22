Прогнозы и ставки на футбол 22 июля

«Сибирь» — «Шинник»

ФНЛ. 2-й тур

У «Шинника» остался зуб на «Авангард» за кубовую неудачу, которая не позволила ярославцам выйти в финал. Реванш команда Александра Побегалова взяла в первом же матче нового сезона. Концовка для волжан могла быть и менее нервной, реализуй Эльдар Низамутдинов пенальти. Но в итоге 2:1 — и три очка в копилку.

На очереди — «Сибирь», которая в стартовом туре в гостях расписала ничью с «Краснодаром-2» (1:1). Максим Житнев уже в дебюте встречи откликнулся на навес партнера с правого фланга и головой направил мяч в сетку ворот, но удержать преимущество гости не смогли и были заслуженно наказаны за чрезмерно прагматичный стиль игры.

Сибиряки в этом сезоне рассчитывают как минимум сохранить прошлогодние позиции, а то и превзойти их, хотя задача бороться за повышение в классе перед командой Сергея Кирсанова не стоит.

А вот «Шинник» не зря считается одним из фаворитов сезона. И на поле середняка ярославцы должны побеждать.

Ставка: победа «Шинника» или ничья за 1,55.

«Химки» — «Томь»

ФНЛ. 2-й тур

Дебют Игоря Шалимова в «Химках» удался на славу — подмосковный клуб умудрился победить во Владивостоке, почти весь второй тайм отыграв в меньшинстве. «Луч» выглядел не хуже, но растранжирил кучу моментов, а в одном из эпизодов потерял концентрацию при розыгрыше стандартного положения, чем и воспользовался опытнейший Александр Димидко.

Впереди — «Томь», стартовавшая с убедительной победы над «Факелом» (2:0). Илья Кухарчук забил единственный гол в матче этих команд весной, а в матче 1-го тура он огорчил «огнеопасных» уже дважды.

Вполне возможно, он забьет и в Химках, но на этот раз взять три очка его команде, уверены, не удастся. Ставим на команду Шалимова.

Кстати, в минувшем сезоне «Химки» и «Томь» обменялись домашними победами — 2:1 на поле сибиряков и 3:1 в Химках.

Ставка: победа «Химок» за 2,20.

«Балтика» — «Тамбов»

ФНЛ. 2-й тур

Дебют в «Балтике» у Валерия Непомнящего получился очень грустным. В первом же матче — и сразу поражение со счетом 1:4. Хотя нельзя не отметить, что большинство статистических показателей остались за «Балтикой», которая больше владела мячом, чаще била по воротам и выполнила в 10 раз больше угловых.

А вот «Тамбов», который наряду с балтийцами считается одним из фаворитов турнира, не стал сорить очками. Забив по голу в каждом из таймов, тамбовская команда одолела «Зенит-2» (2:1), который сумел отквитать лишь один гол.

Перед своими болельщиками калининградцы просто обязаны реабилитироваться за неудачу в стартовом туре. С атакой у Непомнящего все вроде бы неплохо. Если хозяева смогут наладить игру в обороне, то точно возьмут три очка.

Ставка: победа «Балтики» за 1,92.

Общий коэффициент — 6,55. 0