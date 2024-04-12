«Жил Висенте»
Турнирное положение: По итогам 28 матча португальской Примейры «Жил Висенте» занимает 14-е место с 28 очками и разницей мячей 36-44.
Команда на два очка опережает плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе следующего сезона, а также на семь баллов — зону вылета, так что все еще рискует понизиться в классе.
Жил Висенте — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. На выезде он уступил «Риу Аве» (0:3), пропустив три безответных мячей.
Это поражение стало третьим кряду в поединках, которые пришлись на португальское первенство.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Жил Висенте» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.
Такие результаты четко отображают статус клуба, как борца за выживание в Примейре, поэтому закономерно, что сейчас он борется за сохранение прописки.
Максим Домингес — лучший бомбардир команды в чемпионате с шестью голами.
«Спортинг»
strong>Турнирное положение: По итогам 27 матчей Примейры «Спортинг» занимает первую позицию с 71 баллом и разницей мячей 79-27.
Команда на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя «Бенфику» и при этом сыграла на матч меньше, так что имеет хорошие шансы на чемпионство.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал важную победу. Все дело в тому, что ему как раз удалось обыграть конкурента «Бенфику» (2:1).
Этот успех стал для лиссабонцев третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и кубок страны.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних 16 поединках во всех турнирах «Спортинг» потерпел лишь одно поражение при 11 победах и четырех ничьих.
Такие результаты позволили клубу не только уверенно закрепиться на вершине чемпионата страны, но и выйти в финал Кубка Португалии.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир не только коллектива, но и всей Примейры с 22 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей «Жил Висенте» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Спортин» выиграл и пропустил
- в шести последних матчах «Спортинга» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.90, победа «Жил Висенте» — в 10.5.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.
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Прогноз: в 10 из 11 последних матчей гостей забивали обе команды. Лиссабонцы, хотя и явные фавориты, но часто позволяют соперникам забивать в их ворота.
Вместе с тем, в четырех из семи последних матчей забивали оба соперника.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Спортинг» не выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.80