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    Подпустит ли «Спортинг» к себе «Жил Висенте»?

    «Жил Висенте» — «Спортинг». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, португальская Примейра, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Спортинг»
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    «Спортинг» — фаворит матча
    В рамках 29-го тура чемпионата Португалии 12 апреля пройдет матч «Жил Висенте» — «Спортинг». Начало — 22:15 (мск). «Жил Висенте» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 12 Апреля 2024 года
    Жил Висенте
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    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: По итогам 28 матча португальской Примейры «Жил Висенте» занимает 14-е место с 28 очками и разницей мячей 36-44.

    Команда на два очка опережает плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе следующего сезона, а также на семь баллов — зону вылета, так что все еще рискует понизиться в классе.

    Жил Висенте — Спортинг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. На выезде он уступил «Риу Аве» (0:3), пропустив три безответных мячей.

    Это поражение стало третьим кряду в поединках, которые пришлись на португальское первенство.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Жил Висенте» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты четко отображают статус клуба, как борца за выживание в Примейре, поэтому закономерно, что сейчас он борется за сохранение прописки.

    Максим Домингес — лучший бомбардир команды в чемпионате с шестью голами.

    «Спортинг»

    strong>Турнирное положение: По итогам 27 матчей Примейры «Спортинг» занимает первую позицию с 71 баллом и разницей мячей 79-27.

    Команда на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя «Бенфику» и при этом сыграла на матч меньше, так что имеет хорошие шансы на чемпионство.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал важную победу. Все дело в тому, что ему как раз удалось обыграть конкурента «Бенфику» (2:1).

    Этот успех стал для лиссабонцев третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и кубок страны.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних 16 поединках во всех турнирах «Спортинг» потерпел лишь одно поражение при 11 победах и четырех ничьих.

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    Такие результаты позволили клубу не только уверенно закрепиться на вершине чемпионата страны, но и выйти в финал Кубка Португалии.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир не только коллектива, но и всей Примейры с 22 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Жил Висенте» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Спортин» выиграл и пропустил

    • в шести последних матчах «Спортинга» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.90, победа «Жил Висенте» — в 10.5.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.

    Прогноз: в 10 из 11 последних матчей гостей забивали обе команды. Лиссабонцы, хотя и явные фавориты, но часто позволяют соперникам забивать в их ворота.

    Вместе с тем, в четырех из семи последних матчей забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Спортинг» не выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.80

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    Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Спортинг» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Подпустит ли «Спортинг» к себе «Жил Висенте»?
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