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    Лидеры Сегунды сыграют осторожно

    «Леганес» — «Эспаньол». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Эспаньол»
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    «Леганес»
    «Леганес» на своем поле примет «Эспаньол» в 35-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 12 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Леганес» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Апреля 2024 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 21:30 Эспаньол Эспаньол
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    «Леганес»

    Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 61 набранным баллом и третью строку опережает на шесть пунктов.

    За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, десять встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.

    Леганес — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В двух своих последних поединках «огурцы» расписали мировые с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Картахеной» дома и на везде с «Уэской» в прошлом туре. А до этого они выиграли три встречи кряду.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 5-матчевойбеспроигрышной серией, в которой добился трех выигрышей и два поединка завершил вничью. Причем за весь этот отрезок «Леганес» пропустил лишь один гол в свои ворота.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 57 набранными баллами на второй строке, опережая ряд преследователей на два очка.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 15 матчей, 12 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 51:36.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на своем поле не без труда одолели аутсайдера «Альбасете», выиграв со счетом 2:1. А ранее они два матча свели вничью — дома с «Тенерифе» 1:1 и в гостях с «Бургосом» 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 8-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился четырех выигрышей и столько же поединков свел вничью. И только в двух случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • Пять из девяти последних домашних встреч «Леганес» свел вничью и трижды победил

    • «Эспаньол» в гостях четыре из восьми предыдущих матчей завершил миром и дважды победил

    • «Леганес» выиграл у «Эспаньола» в четырех из пяти минувших очных игр при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.49, победа «Эспаньола» — 3.14, ничья — 3.02.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.49 соответственно.

    Прогноз: От поединка команд с самыми надежными защитами в лиге в первую очередь стоит ждать крайне нерезультативного поединка. В общем, ставим здесь на тотал меньше двух.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.87.

    Прогноз: И учитывая их ничейный синдром в своих последних отрезках, также еще здесь ставим на мировую.

    Ставка: ничья за 3.02.

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    Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Эспаньол» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Лидеры Сегунды сыграют осторожно
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