«Леганес» на своем поле примет «Эспаньол» в 35-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 12 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Леганес» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 61 набранным баллом и третью строку опережает на шесть пунктов.

За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, десять встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.

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Последние матчи: В двух своих последних поединках «огурцы» расписали мировые с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Картахеной» дома и на везде с «Уэской» в прошлом туре. А до этого они выиграли три встречи кряду.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 5-матчевойбеспроигрышной серией, в которой добился трех выигрышей и два поединка завершил вничью. Причем за весь этот отрезок «Леганес» пропустил лишь один гол в свои ворота.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 57 набранными баллами на второй строке, опережая ряд преследователей на два очка.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 15 матчей, 12 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 51:36.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на своем поле не без труда одолели аутсайдера «Альбасете», выиграв со счетом 2:1. А ранее они два матча свели вничью — дома с «Тенерифе» 1:1 и в гостях с «Бургосом» 0:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 8-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился четырех выигрышей и столько же поединков свел вничью. И только в двух случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Пять из девяти последних домашних встреч «Леганес» свел вничью и трижды победил

«Эспаньол» в гостях четыре из восьми предыдущих матчей завершил миром и дважды победил

«Леганес» выиграл у «Эспаньола» в четырех из пяти минувших очных игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.49, победа «Эспаньола» — 3.14, ничья — 3.02.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.49 соответственно.

Прогноз: От поединка команд с самыми надежными защитами в лиге в первую очередь стоит ждать крайне нерезультативного поединка. В общем, ставим здесь на тотал меньше двух.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.87.

Прогноз: И учитывая их ничейный синдром в своих последних отрезках, также еще здесь ставим на мировую.

Ставка: ничья за 3.02.