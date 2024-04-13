В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Будни «Вашингтона» нельзя назвать веселыми, но даже среди них встречаются действительно радостные моменты, которые и не позволить последнее место в таблице Востока.

Последние матчи: После сенсационной победы над «Милуоки» коллектив Кифа взялся за старое и проиграл четыре матча кряду.

Травмированные игроки: Под конец регулярного чемпионата не столь важно, сколько кого человек на больничном, особенно если ты беспробудный аутсайдер.

Общий тонус клуба: С «Чикаго» вполне можно играть на равных, но хозяева сейчас не в том состоянии, чтобы даже против не самого сильного противника добывать виктории.

«Чикаго»

Турнирное положение: Кто бы что ни говорил, но «Чикаго» смог залезть в плей-ин, и девятое место в конференции он все же заслужил.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: На протяжении всей регуляки «быки» не могли похвастаться серийными результатами, поэтому за пять последних матчей коллектив Донована смог добыть всего лишь две победы.

Травмированные игроки: Четыре игрока основного состава по-прежнему не могут выступать из-за травм, но в игре против одного из главных аутсайдеров Востока можно справиться и запасными.

Общий тонус клуба: Даже с учетом того, что матч будет проводить в столице США гости имеют более, чем реальные шансы на добычу победы.

Статистика для ставок

«Вашингтон» не может выиграть четыре матча кряду

За четыре последних матча «Чикаго» смог победить три раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.36, а на победу «Чикаго» — 1.56.

Прогноз: «Чикаго» напряжется и добудет победу в столице США.

Альтернативный прогноз: Встреча будет проходить практически без обороны.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.