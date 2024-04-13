«Вашингтон»
Турнирное положение: Будни «Вашингтона» нельзя назвать веселыми, но даже среди них встречаются действительно радостные моменты, которые и не позволить последнее место в таблице Востока.
Последние матчи: После сенсационной победы над «Милуоки» коллектив Кифа взялся за старое и проиграл четыре матча кряду.
Травмированные игроки: Под конец регулярного чемпионата не столь важно, сколько кого человек на больничном, особенно если ты беспробудный аутсайдер.
Общий тонус клуба: С «Чикаго» вполне можно играть на равных, но хозяева сейчас не в том состоянии, чтобы даже против не самого сильного противника добывать виктории.
«Чикаго»
Турнирное положение: Кто бы что ни говорил, но «Чикаго» смог залезть в плей-ин, и девятое место в конференции он все же заслужил.
Последние матчи: На протяжении всей регуляки «быки» не могли похвастаться серийными результатами, поэтому за пять последних матчей коллектив Донована смог добыть всего лишь две победы.
Травмированные игроки: Четыре игрока основного состава по-прежнему не могут выступать из-за травм, но в игре против одного из главных аутсайдеров Востока можно справиться и запасными.
Общий тонус клуба: Даже с учетом того, что матч будет проводить в столице США гости имеют более, чем реальные шансы на добычу победы.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» не может выиграть четыре матча кряду
- За четыре последних матча «Чикаго» смог победить три раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.36, а на победу «Чикаго» — 1.56.
Прогноз: «Чикаго» напряжется и добудет победу в столице США.
- 2.01Бостон — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Встреча будет проходить практически без обороны.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.