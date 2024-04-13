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    «Чикаго» добудет победу на столице США?

    «Вашингтон» — «Чикаго». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Будни «Вашингтона» нельзя назвать веселыми, но даже среди них встречаются действительно радостные моменты, которые и не позволить последнее место в таблице Востока.

    Последние матчи: После сенсационной победы над «Милуоки» коллектив Кифа взялся за старое и проиграл четыре матча кряду.

    Травмированные игроки: Под конец регулярного чемпионата не столь важно, сколько кого человек на больничном, особенно если ты беспробудный аутсайдер.

    Общий тонус клуба: С «Чикаго» вполне можно играть на равных, но хозяева сейчас не в том состоянии, чтобы даже против не самого сильного противника добывать виктории.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Кто бы что ни говорил, но «Чикаго» смог залезть в плей-ин, и девятое место в конференции он все же заслужил.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: На протяжении всей регуляки «быки» не могли похвастаться серийными результатами, поэтому за пять последних матчей коллектив Донована смог добыть всего лишь две победы.

    Травмированные игроки: Четыре игрока основного состава по-прежнему не могут выступать из-за травм, но в игре против одного из главных аутсайдеров Востока можно справиться и запасными.

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    Общий тонус клуба: Даже с учетом того, что матч будет проводить в столице США гости имеют более, чем реальные шансы на добычу победы.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» не может выиграть четыре матча кряду

    • За четыре последних матча «Чикаго» смог победить три раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.36, а на победу «Чикаго» — 1.56.

    Прогноз: «Чикаго» напряжется и добудет победу в столице США.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет проходить практически без обороны.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» добудет победу на столице США?
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