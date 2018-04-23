Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля

«Эвертон» — «Ньюкасл»

Чемпионат Англии. 35-й тур

«Эвертон» в прошлом туре разошелся миром с «Суонси» (1:1), хотя имел все шансы остаться с «баранкой». Валлийцы начали очень мощно — «ириски» дважды выносили мяч с линии ворот, а затем вовсе вышли вперед благодаря автоголу Кайла Нотона. «Лебеди», тем не менее, сравняли счет усилиями Джордана Айю и продлили свою домашнюю беспроигрышную серию до пяти матчей.

А вот «Ньюкасл» в прошлом туре «пошумел», огорчив «Арсенал» (2:1). И ведь не сказать, что победа «сорок» была случайна — подопечные Рафы Бенитеса создали не меньше моментов, чем «канониры», а после того, как повели в счете, были ближе к тому, чтобы увеличить отрыв, но Кенеди пробил в перекладину, а Айосе Перес после неудобного паса не попал по воротам из убойной позиции.

«Ньюкасл» сейчас действительно на ходу — четыре победы кряду позволили недавнему участнику Чемпионшипа ворваться в топ-10 и вплотную приблизиться к своему ближайшему сопернику. Не удивимся, если по итогам 35-го тура «сороки» и «ириски» поменяются местами.

Ставка: победа «Ньюкасла» или ничья за 1,63.

«Атлетик» — «Леванте»

Чемпионат Испании. 34-й тур

«Атлетик» в минувший уик-энд оказал достойное сопротивление «Реалу» (1:1). Это стало возможным благодаря нескольким причинам — ужасная реализация у «сливочных», отсутствие ярко выраженного опорного полузащитника у них же, дыры в обороне и отсутствие должной мотивации. «Реал» был близок к голу, но первая же ошибка центральной зоны обороны и средней линии привела к пропущенному мячу. Модрич и Кроос позволили Иттураспе отдать пас вперед через центр на Кордобу, тот развернулся, оценил ситуацию и разрезал оборону пасом на Вильямса, который изящно перебросил Наваса. «Реал» нанес 29 ударов, из которых 10 в створ — гости вполне могли получить пять, и никто бы не удивился, но Кепа в этот вечер поймал кураж и наверняка заставил Зидана сожалеть о сорвавшемся трансфере.

4,03Экспресс

«Леванте» в прошлом туре победил «Малагу» (1:0) и лишил «анчоусов» даже математических шансов на сохранение прописки в Примере. Палачом стал Боатенг, замкнувший прострел в самой концовке.

Но это — дома. В гостях «Леванте» победил лишь раз с середины ноября, потерпев при этом аж шесть поражений. Думается, у гостей будет не так много шансов против басков.

Ставка: победа «Атлетика» за 1,67.

«Дженоа» — «Верона»

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Дженоа» в прошлом туре уступил «Роме» (1:2) — «волки» сыграли очень обстоятельно, хотя и не так результативно, как другие претенденты на Лигу чемпионов. Два мяча, один из которых генуэзцы забили себе сами, гарантировали столичному клубу три очка и прервали четырехматчевую беспроигрышную серию «грифонов».

«Верона» также не порадовала, уступив в принципиальном противостоянии «Сассуоло» (0:1). Судя по всему, именно эта команда составит компанию «Беневенто» в Серии В — 4 балла до спасительной 17-й строки «джаллоблу» вряд ли отыграют.

В гостях «Верона» просто ужасна — 11 поражений в 16 матчах при 13 забитых и 34 пропущенных мячах. С такой статистикой рассчитывать на чудо даже против середняка, коим является «Дженоа», проблематично.

Ставка: победа «Дженоа» за 1,48.

Общий коэффициент – 4,03.

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