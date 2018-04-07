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    Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля

    Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля

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    Трент Александер-Арнольд
    Трент Александер-Арнольд
    theguardian.com
    Дежурные победы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», борьба в Манчестере.

    «Эвертон» — «Ливерпуль»

    Чемпионат Англии. 33-й тур

    После прогнозируемой победы над «Кристал Пэлас» (2:1) «Ливерпуль» в среду «уничтожил» «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, отгрузив в ворота манкунианцев три мяча в первые 30 минут поединка. Но самое крутое достижение «красных» — это не супергол Окслейда-Чемберлена и не яркая игра атакующей братии во главе с Салахом, а 0 ударов в створ у «МанСити». Подопечные Юргена Клоппа отыграли в обороне идеально – и это с Лориусом Кариусом на воротах и Деяном Ловреном в основе. За счет крутого прессинга «Ливерпуль» сыграл настолько круто, что «горожане» попросту потерялись.

    Прямо сейчас главная задача Клоппа — сделать все, чтобы его парни «остыли» перед городским дерби с «Эвертоном», который в прошлом туре, напомним, по всем статьям уступил как раз «МанСити» (1:3).

    Так что если «Ливерпуль» не зазнается и продолжит работать как и прежде, то обязательно возьмет три очка. Хоть с Салахом, чья травма вроде бы оказалась несерьезной, хоть без него.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1,98.

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

    Чемпионат Англии. 33-й тур

    В субботу «Манчестер Сити» раздавил «Эвертон» всего за тайм: голы Сане, Габриэла Жезуса и Стерлинга обеспечили «горожанам» победу и еще на шаг приблизили к титулу — в следующем туре «горожане» сразятся с соседями из «Юнайтед» и в случае победы обеспечат себе звание чемпиона.

    Перед дерби команда Хосепа Гвардиолы гостила на «Энфилде» и проиграла по всем статьям. Гвардиола еще до матча сказал: у «Сити» будут проблемы, потому что «Ливерпуль» лучше всех играет с командами, которые дают свободное пространство. Так и произошло: Салах, Окс и Мане забили три мяча еще в первом тайме, а его команда ни разу не пробила в створ.

    6,53Экспресс

    Удастся ли этим ребятам реабилитироваться уже в субботу? Сложно сказать. «МЮ» сейчас очень неплох, у «дьяволов» наконец-то разыгрался Алексис Санчес — в прошлом туре гол и голевая передача чилийца помогли «Юнайтед» одолеть дома «Суонси» (2:0).

    Так что легкой жизни фавориту ждать не стоит.

    Ставка: обе команды забьют за 1,69.

    «Сток Сити» — «Тоттенхэм»

    Чемпионат Англии. 33-й тур

    «Тоттенхэм» в прошлом туре оставил «Челси» у разбитого корыта — «шпоры» одержали волевую победу 3:1 и оторвались от «пенсионеров» на 8 очков, практически лишив соседей шансов зацепиться за Лигу чемпионов. Героями встречи стали Кристиан Эриксен, здорово пробивший издали, и Деле Алли, оформивший дубль во второй 45-минутке.

    Ближайшие события

    «Сток Сити» — одна из худших команд АПЛ прямо сейчас и уже готовится к Чемпионшипу. Нет, шансы у «гончаров» еще есть, но с игрой у этих ребят большие проблемы, что в прошлом туре нам вновь продемонстрировал «Арсенал», победив со счетом 3:0.

    «Тоттенхэм» в октябре разбил команду Марка Хьюза с еще более неприличным счетом — 5:1. Сегодня такого погрома, может, и не будет, но свои два-три мяча хозяева пропустят.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой — 1,5 за 1,95.

    Общий коэффициент – 6,53.

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  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • 6,53
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