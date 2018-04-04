Прогнозы и ставки на футбол 4 апреля

«Милан» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 27-й тур

В рамках 27-го тура чемпионата Италии нас ждет очень важное миланское дерби, в котором команды будут бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Милан» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, поэтому ему очень нужна победа. С приходом на тренерский мостик Дженнаро Гаттузо «россонери» стали демонстрировать неплохие результаты, но в предыдущем туре все же не смогли продлить свою беспроигрышную серию, уступив «Ювентусу» (1:3).

В то же время «Интер» идет четвертым, но в случае победы может даже подняться на третью строчку. «Нерадзурри» в последних четырех матчах одержали три победы, не пропустив при этом ни одного гола.

Как видим, шансы на успех будут примерно равными. Однако мы отдадим минимальное преимущество гостям, которые уж очень хорошо действуют в обороне, поэтому не должны проиграть.

Ставка: «Интер» не проиграет за 1,45.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

«Манчестер Сити» считается фаворитом противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Иначе и быть не могло, ведь подопечные Пепа Гвардиола проводят просто великолепный сезон. Чего только стоит их лидерство в английской Премьер-лиге, где они уже практически оформили чемпионство.

«Красные» проигрывают «горожанам» 18 очков, имея при этом на один сыгранный матч больше. Их главная задача во внутреннем первенстве – не выпасть из четверки лидеров.

В то же время не нужно забывать, что «Ливерпуль» хорошо играет на своем поле, забивая при этом много мячей. Также команда Юргена Клоппа не отличается надежной игрой в обороне, что, к слову, и доказал очный матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на «Энфилде» в АПЛ.

Тогда, 14 января, команды на двоих забили семь голов, а «красные» одержали победу со счетом 4:3. Подобной голевой феерии мы ждем и в этот раз, тем более что мерсисайдцы не умеют отсиживаться в обороне.

Ставка: тотал голов больше 3 за 1,97.

«Барселона» — «Рома»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

Каталонская «Барселона» наряду с «Манчестер Сити» относится к главным фаворитам Лиги чемпионов, поэтому ни для кого не станет сюрпризом, если она решит все вопросы по выходу в полуфинал по итогам первой встречи с «Ромой».

В 1/8 финала «сине-гранатовые» у себя дома уверенно разобрались с «Челси» (3:0), который, по нашему мнению, уж точно ничем не уступает римской команде.

4,57Экспресс

Давайте вспомним, что «Рома» с большим трудом вышла в четвертьфинал, сломив сопротивление донецкого «Шахтера». Более того, в гостях она выглядела слабо и проиграла со счетом 1:2.

В чемпионате Италии команда Эусебио Ди Франческо занимает третье место и успела сильно отстать от «Ювентуса» и «Наполи», а в последнем туре «волки» потеряли очки в матче с «Болоньей» (1:1).

Учитывая существенную разницу в классе, ожидаем от «Барселоны» уверенной победы, которая позволит каталонцам спокойно себя чувствовать перед ответной игрой.

Ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,60.

Общий коэффициент – 4,57.

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