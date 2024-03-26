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    Де’Аарон Фокс принесёт победу «Сакраменто»?

    «Сакраменто» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Филадельфия»
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    «Торонто» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 26 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 8 месте. «Калифорнийцы» провели в этом 70 матчей при 41 победе и 29 поражениях.

    Последние матчи: Защитник «Сакраменто» Де’Аарон Фокс сыграл важную роль в победном матче против «Орландо» (109:107). Лидер «королей» набрал в матче 31 очко, совершил 8 подборов и отдал 2 передачи.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя также выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер, у баскетболистов травма колена и плеча соответственно.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Сакраменто» добился побед над «Торонто» (123:89) и «Мемфисом» (121:111), но уступил «Вашингтону» (102:109) и «Нью-Йорку» (91:98).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 7 место, при 39 победах и 32 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Филадельфия» добилась уверенной победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (121:107). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который отправил в кольцо команды 24 очка, отдал 6 передач и совершил 1 подбор.

    Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 3 баскетболиста. Точно не сыграют в матче против «Нью-Йорка» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиид, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон.

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    Состояние команды: «Филадельфии» удалось прервать проигрышную серию игр, которая насчитывал два матча. Раньше «76-е» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (94:101) и «Финиксу» (102:115).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Филадельфия» сыграли один раз

    • В первом круге «Филадельфия» обыграла «Сакраменто» со счётом 112:93

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. На победу «Филадельфии» — 4.28.

    ТБ 222 и ТМ 222 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, однако в составе «Сакраменто» результативностью в последних матчах отмечается Де’Аарон Фокс. «Филадельфия», напротив играет без лидера Джоэла Эмбиида. Можно рискнуть и сыграть в пользу калифорнийского клуба.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-8.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Сакраменто» и «Филадельфии» забрасывают друг другу в среднем 215 очков.

    Ставка: ТМ 222 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Филадельфия» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Де’Аарон Фокс принесёт победу «Сакраменто»?
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