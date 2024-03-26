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    «Финикс» учинит «шпорам» очередной разгром?

    «Сан-Антонио» — «Финикс». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Финикс»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в «Центр Фрост Банке» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Уже однозначно можно сказать, что «Сан-Антонио» окончательно смирился с последней строчкой в своей конференции, а Вембаньяма продолжает увеличивать средний показатель по блок-шотам за матч.

    Последние матчи: За три последних поединка «шпоры» не смогли показать внятной игры в баскетбол и оказать сколько-нибудь внятного сопротивления не самым сильным соперникам.

    Травмированные игроки: Проблем с составом у техасского клуба минимальное количество, поскольку даже Коллинз вернулся в состав, а сыграть в предстоящем поединке не сможет только Бэсси.

    Общий тонус клуба: Матч несколько дневной давности «Спёрс» проиграл и по всем статьям. Нет никаких надежд, что в предстоящем поединке что-то изменится.

    «Финикс»

    Турнирное положение: Сил и атакующего потенциала у «Финикса» хватает, чтобы перебросать самые атакующие франшизы лиги. Однако шестым местом в западной конференции болельщики «Санз» вряд ли могут быть довольны.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Сейчас у дружины Вогеля три матча без поражений, причем соперники и близко не были к тому, чтобы огорчить коллектив из Аризоны.

    Травмированные игроки: У руководства клуба серьезных проблем с травмированными игроками не наблюдается. В предстоящем матче не сможет принять участие только Ли.

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    Общий тонус клуба: Нет никаких сомнений, что гости смогут ещё раз добиться победы в Техасе, даже если Вембаньяма проведет матч жизни.

    Статистика для ставок

    • «Финикс» выиграл три последних матча по календарю

    • «Сан-Антонио» проиграл три последних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 5.53, а на победу «Финикса» — 1.17.

    Прогноз: «Финикс» в очередной шанс не оставит своему сопернику ни единого шанса.

    Альтернативный прогноз: В данном поединке гости снова продемонстрируют запредельную результативность.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 123 с коэффициентом 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Финикс» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» учинит «шпорам» очередной разгром?
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