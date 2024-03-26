«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Уже однозначно можно сказать, что «Сан-Антонио» окончательно смирился с последней строчкой в своей конференции, а Вембаньяма продолжает увеличивать средний показатель по блок-шотам за матч.
Последние матчи: За три последних поединка «шпоры» не смогли показать внятной игры в баскетбол и оказать сколько-нибудь внятного сопротивления не самым сильным соперникам.
Травмированные игроки: Проблем с составом у техасского клуба минимальное количество, поскольку даже Коллинз вернулся в состав, а сыграть в предстоящем поединке не сможет только Бэсси.
Общий тонус клуба: Матч несколько дневной давности «Спёрс» проиграл и по всем статьям. Нет никаких надежд, что в предстоящем поединке что-то изменится.
«Финикс»
Турнирное положение: Сил и атакующего потенциала у «Финикса» хватает, чтобы перебросать самые атакующие франшизы лиги. Однако шестым местом в западной конференции болельщики «Санз» вряд ли могут быть довольны.
Последние матчи: Сейчас у дружины Вогеля три матча без поражений, причем соперники и близко не были к тому, чтобы огорчить коллектив из Аризоны.
Травмированные игроки: У руководства клуба серьезных проблем с травмированными игроками не наблюдается. В предстоящем матче не сможет принять участие только Ли.
Общий тонус клуба: Нет никаких сомнений, что гости смогут ещё раз добиться победы в Техасе, даже если Вембаньяма проведет матч жизни.
Статистика для ставок
- «Финикс» выиграл три последних матча по календарю
- «Сан-Антонио» проиграл три последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 5.53, а на победу «Финикса» — 1.17.
Прогноз: «Финикс» в очередной шанс не оставит своему сопернику ни единого шанса.
- 1.95Торонто — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.99Атланта — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: В данном поединке гости снова продемонстрируют запредельную результативность.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 123 с коэффициентом 2.03.