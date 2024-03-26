В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в «Центр Фрост Банке» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Уже однозначно можно сказать, что «Сан-Антонио» окончательно смирился с последней строчкой в своей конференции, а Вембаньяма продолжает увеличивать средний показатель по блок-шотам за матч.

Последние матчи: За три последних поединка «шпоры» не смогли показать внятной игры в баскетбол и оказать сколько-нибудь внятного сопротивления не самым сильным соперникам.

Травмированные игроки: Проблем с составом у техасского клуба минимальное количество, поскольку даже Коллинз вернулся в состав, а сыграть в предстоящем поединке не сможет только Бэсси.

Общий тонус клуба: Матч несколько дневной давности «Спёрс» проиграл и по всем статьям. Нет никаких надежд, что в предстоящем поединке что-то изменится.

«Финикс»

Турнирное положение: Сил и атакующего потенциала у «Финикса» хватает, чтобы перебросать самые атакующие франшизы лиги. Однако шестым местом в западной конференции болельщики «Санз» вряд ли могут быть довольны.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Сейчас у дружины Вогеля три матча без поражений, причем соперники и близко не были к тому, чтобы огорчить коллектив из Аризоны.

Травмированные игроки: У руководства клуба серьезных проблем с травмированными игроками не наблюдается. В предстоящем матче не сможет принять участие только Ли.

Общий тонус клуба: Нет никаких сомнений, что гости смогут ещё раз добиться победы в Техасе, даже если Вембаньяма проведет матч жизни.

Статистика для ставок

«Финикс» выиграл три последних матча по календарю

«Сан-Антонио» проиграл три последних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 5.53, а на победу «Финикса» — 1.17.

Прогноз: «Финикс» в очередной шанс не оставит своему сопернику ни единого шанса.

Альтернативный прогноз: В данном поединке гости снова продемонстрируют запредельную результативность.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 123 с коэффициентом 2.03.