В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на стадионе «Солт-Лейк-Сити» 26 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 42 поражения.

Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Хьюстону» (119:147).

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. С травмой лодыжки вне игры также находится Фарук Ютрсевен, дисквалифицирован Крис Данн.

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Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в пятой игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Далласа» (97:113), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119).

«Даллас»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 7 место, одержав 41 победу и потерпев 29 поражений.

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Последние матчи: Лука Дончич принёс победу «Далласу» в матче против «Юты» (113:97). Словенский лидер «техасских ковбоёв» отправил 34 очка в кольцо соперника. До трипл-дабла баскетболисту не хватило одного подбора и двух передач.

Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыли Джошуа Грин и Пи-Джей Вашингтон, у которых травма лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Данте Экзам. К тому же, Даллас« одержал третью победу подряд, переиграв также "Сан-Антонио" (113:107) и "Денвер" (107:105).

Статистика для ставок

В этом сезоне "Юта" и "Даллас" сыграли три раза

"Даллас" дважды выиграл у "Юты" (113:97, 147:97)

"Юта" переиграла "Даллас" (127:90)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Даллас" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. На победу "Юты" — 3.83.

ТБ 237 и ТМ 237 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: "Даллас" сейчас на моральном подъеме, команда сражается за место в плей-офф. Впереди важная игра против ослабленной "Юты". Техасский клуб не должен столкнуться с проблемой в предстоящей игре.

Ставка: Фора "Далласа" (-9.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 230 очков — средняя результативность с участием "Далласа" и "Юты".

Ставка: ТМ 237 с коэффициентом 1.90.