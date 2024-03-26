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    «Даллас» увезёт победу из Солт-Лейк-Сити?

    «Юта» — «Даллас». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Даллас»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на стадионе «Солт-Лейк-Сити» 26 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Марта 2024 года
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    «Юта»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 42 поражения.

    Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Хьюстону» (119:147).

    Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. С травмой лодыжки вне игры также находится Фарук Ютрсевен, дисквалифицирован Крис Данн.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в пятой игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Далласа» (97:113), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119).

    «Даллас»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 7 место, одержав 41 победу и потерпев 29 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Лука Дончич принёс победу «Далласу» в матче против «Юты» (113:97). Словенский лидер «техасских ковбоёв» отправил 34 очка в кольцо соперника. До трипл-дабла баскетболисту не хватило одного подбора и двух передач.

    Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыли Джошуа Грин и Пи-Джей Вашингтон, у которых травма лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Данте Экзам. К тому же, Даллас« одержал третью победу подряд, переиграв также "Сан-Антонио" (113:107) и "Денвер" (107:105).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне "Юта" и "Даллас" сыграли три раза

    • "Даллас" дважды выиграл у "Юты" (113:97, 147:97)

    • "Юта" переиграла "Даллас" (127:90)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Даллас" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. На победу "Юты" — 3.83.

    ТБ 237 и ТМ 237 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: "Даллас" сейчас на моральном подъеме, команда сражается за место в плей-офф. Впереди важная игра против ослабленной "Юты". Техасский клуб не должен столкнуться с проблемой в предстоящей игре.

    Ставка: Фора "Далласа" (-9.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 230 очков — средняя результативность с участием "Далласа" и "Юты".

    Ставка: ТМ 237 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Даллас» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» увезёт победу из Солт-Лейк-Сити?
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