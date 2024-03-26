Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в чевертом круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 03:30 мск. Свентек — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Ига в предыдущем матче с трудом выиграла у Линды Носковой — 6:7, 6:4, 6:4.

Ранее в этом году полька проиграла чешке на Открытом чемпионате Австралии. В начале этого месяца их пути пересеклись в Индиан-Уэллс, здесь первая ракетка мира уверенно остановила 19-летнюю соперницу — 6:4, 6:0.

Но в Майами у Свентек снова была возможность убедиться в том, что Носкова одна из самых талантливых теннисисток нового поколения.

Ига взяла игру под свой контроль только во второй партии, а до этого можно было легко поверить, что Линда организует еще одну сенсацию.

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В первом матче Свентек одержала разгромную победу над итальянкой Камилой Джорджи — 6:1, 6:1.

Ига в текущем сезоне выиграла 22 матча из 24-х.

Александрова

Екатерина четертый раз в сезоне прошла не менее двух раундов. Благодаря этому она, скорее всего, останется в топ-20 по итогам текущего турнира.

В предыдущем матче Александрова одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 6:4, 3:6, 6:3.

В третьем сете она забрала 83 процента розыгрышей на первом мяче и не отдала ни гейма на своей подаче.

Этот матч стал очередным подтверждением непредсказуемости Александровой. Спрогнозировать, когда она выиграет или проиграет — почти нереально. Если, конечно, речь идет о матчах против соперниц не из топ-10.

Перед этим Екатерина одержала уверенную победу над хорваткой Донной Векич (6:3, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в исходе. На Александрову при желании можно поставить за 8.80.

Прогноз: в феврале Ига легко выиграла у россиянки в Дохе — 6:1, 6:4. Зато в прошлом году полька дожала Александрову на турнире в Мадриде только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3. Но в предстоящем матче, скорее всего, будет разгром.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 1.88.