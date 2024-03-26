«Денвер»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» пытается зацепиться за лидерство. На данный момент «наггетсы» занимают 1 место, одержав 50 побед и потерпев 21 поражение.
Последние матчи: Реджи Джексон сыграл ключевую роль в победе «Денвера» в поединке против «Портленда» (114:111). Баскетболист «Денвера» забросил в кольцо «никсов» 23 очка и отдал 5 передач.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар. Под вопросом игра Зеке Ннаджи, который травмировал бедро.
Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Нью-Йорка» (113:100) и «Миннесоты» (115:112).
«Мемфис»
Турнирное положение: Команда из штата Теннесси лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент «Мемфис» занимает 13 место при 24 победах и 47 поражениях.
Последние матчи: «Мемфис» добился победы в рамках минувшего тура регулярного чемпионата. «Гризли» переиграли «Сан-Антонио» (99:97), результативностью в поединке отметился Джарен Джексон. Форвард «Мемфиса» набрал 28 очков, совершил 7 подборов и отдал 2 передачи.
Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 13 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Ларавия, Кончар, Стивенс.
Состояние команды: «Мемфису» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей. Ранее «гризли» проиграли «Голден Стэйт» (116:137), «Сакраменто» (111:121), «Оклахоме» (112:118) и «Шарлотт» (98:110).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Денвер» дважды обыграл «Мемфис» (142:105, 108:104)
- Проигрышная серия «Мемфиса» состояла из четырёх матчей
- «Денвер» выиграл третий матч подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Мемфиса» — 8.50.
ТБ 214 и ТМ 214 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 1.88Чикаго — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.92Хьюстон — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.84Сан-Антонио — Финикс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: «Денвер» в этом сезоне два раза играл с «Мемфисом» и во всех поединках выходил победителем. «Самородки» переиграли «речников» с преимуществом от 4 до 37 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Денвера» в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Денвера» (-16.5) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Мемфиса» забросили друг другу 249 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 214 с коэффициентом 1.90.