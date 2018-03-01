Прогнозы и ставки на футбол 1 марта

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Чемпионат Англии. 28-й тур

«Манчестер Сити» в минувший уик-энд завоевал первый трофей в сезоне, убедительно переиграв «Арсенал» (3:0) в решающем матче Кубка лиги. Нет, «горожане» не втаптывали «канониров» в газон — «Сити», безусловно, доминировал, но «Арсенал» не выглядел безнадежно.

Впрочем, любые перестановки и попытки Венгера разбивались о мощь «горожан». Даже на «стандартах» «Арсенал» рассыпался, и как раз в результате углового Компани удвоил счет. В ситуации же с первым голом лондонцев подвело индивидуальное мастерство защиты. Мастерством это, правда, назвать трудно: во время обычного удара от ворот Мустафи проиграл Агуэро позицию, аргентинец убежал к чужой штрафной и перекинул Оспину. Точка была поставлена в середине второй 45-минутки — третий мяч забил Сильва. После этого команды будто бы бросили играть.

«Сити», таким образом, начал путь к своеобразному «хет-трику». Следующие цели — зафиксировать победу в АПЛ и выиграть Лигу чемпионов.

Что касается второй за неделю встречи Венгера и Гвардиолы, то тут двух мнений быть не может. Разница в уровне делала «горожан» фаворитами в воскресенье. Она же скажется и сегодня.

В таблице АПЛ «Сити» опережает «Арсенал» на 27 очков. После финального свистка на «Эмирейтс» отрыв увеличится до 30.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1,78.

«Лас-Пальмас» — «Барселона»

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Барселона» Эрнесто Вальверде в прошлую субботу «похоронила» сразу несколько рекордов — как командных, так и индивидуальных. Новая лучшая беспроигрышная серия «блаугранас» в чемпионате Испании теперь равняется 32 матчам (побит рекорд Гвардиолы (31) сезона-2010/11). Месси отныне – лучший ассистент в истории Ла Лиги: 148 голевых передач (Мичел из «Реала» 80-х-90-х (147) остался позади). Аргентинцу теперь также принадлежит еще одна значительная отметка: его дубль «Жироне» довел число команд, чьи ворота он поражал, до 36. Тем самым Лео превзошел рекордную планку (35), установленную в разное время Раулем Гонсалесом и Арицем Адурисом.

Сам же матч с «Жироной» (6:1), несмотря на счет, выдался на редкость классным. Новичок элиты забил первым и имел еще массу моментов, но тер Штеген стоял стеной. А затем «Барса» шесть раз поразила цель, причем сделала это на любой вкус. Особенно сочными вышли голы Месси (со штрафного) и Коутиньо (дебютный мяч бразильца на «Камп Ноу»).

6,03Экспресс

Очевидно, что против такой «Барсы» у «Лас-Пальмаса» нет ни единого шанса даже дома, где «островитяне» выступают чуточку лучше, чем в гостях.

С момента выхода в Примеру «Лас-Пальмас» проиграл «Барсе» пять раз, а три последних встречи завершились для него разгромами. Так будет и сегодня.

Ставка: победа «Барселоны» с форой -2 за 1,85.

«Алавес» — «Леванте»

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Алавес» Абелардо после серии из трех побед получил нагоняй от «Реала» (0:4) на «Сантьяго Бернабеу», но делать далекоидущие выводы по этому поединку не стоит — все же Роналду и Ко сейчас сильнее, а играть с «бланкос» в открытый футбол — самоубийство.

Но с соперниками вроде «Леванте» «Алавес» играть любит и, что главное, умеет. Баски уже успели приучить своих фанатов, что в матчах с примерно равными по силе командами они очки практически не теряют.

Ну а нынешний «Леванте» нельзя назвать даже «примерно равным» — «лягкушки» проигрывают вот уже три тура кряду и сейчас всего на один пункт опережают коллективы из зоны вылета.

Ставка: победа «Алавеса» за 1,83.

Общий коэффициент – 6,03.

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