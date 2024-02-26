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    Продолжится ли сказка «Мейдстон Юнайтед»?

    «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед»
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    «Ковентри» — фаворит матча
    Матч «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед» пройдет 26 февраля в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии, начало — 22:45 (мск). «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри»

    Путь в 1/8 финала: «Ковентри» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Оксфорд Юнайтед» (6:2) и «Шеффилд Уэнсдей».

    В поединке против «Сов» команде пришлось провести переигровку, поскольку их дуэль завершилась вничью 1:1. В повторном матче «Небесно-голубые» разгромно победили 4:1.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре Чемпионшипа (второй дивизион Англии) на своем поле потерпел разгром от «Престона» (0:3), пропустив три безответных мяча.

    Перед этим у коллектива была беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что, в целом, хозяева находятся в неплохой форме.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Тацухиро Сакамото, Бен Шиф и Джейми Аллен — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В пяти предыдущих матчах команда потерпел только одно поражение при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма позволяет «Ковентри» занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зона плей-офф за выход в АПЛ.

    Хаджи Райт — самый результативный игрок команды в Чемпиошипе с 10 голами. Еще один мяч он забил в Кубке Англии.

    «Мейдстон Юнайтед»

    Путь в 1/8 финала: «Мейдстон Юнайтед» вышел в 1/8 финала благодаря победам сразу над семью соперниками, начав выступления в турнире еще в сентябре.

    Жертвами команды стали «Стейнинг Таун» (4:1), «Винчестер Сити» (2:0), «Торки Юнайтед» (2:0), «Честэм Юнайтед» (2:0), «Барроу» (2:1), «Стивенидж» (1:0) и «Ипсвич» (2:1).

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    • Последние матчи: в предыдущем туре Национальной лиги (Юг) — шестом по рангу дивизионе Англии — гости потерпели поражение от «Эйвли» (0:2).

    Этот успех прервала беспроигрышную серию клуба из низшего дивизиона в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих.

    Не сыграют: Гарри Киприану травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: на сегодня у «Мейдстон Юнайтед» безвыигрышная мини-серия в два матча после побед в четыре поединке кряду.

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    Коллектив занимает восьмую строчку в своем дивизионе, уступая по дополнительным показателям зоне плей-офф за повышение в классе — восьмой позиции.

    Леви Амантчи — главная атакующая сила клуба с 13 голами в лиге. Трижды он забивал в Кубке Англии.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Ковентри» было забито больше 2,5 голов

    • в 10 из 12 последних матчей «Ковентри» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Мейдстон Юнайтед» проиграл лишь один раз.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 9.00, победа «Мейдстон Юнайтед» — в 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.13 и 3.65.

    Прогноз: в 10 из 12 последних матчей хозяев забивали обе команды. Они регулярно забивают, но также регулярно и пропускают.

    При этом в трех из четырех последних игр «Мейдстон Юнайтед» забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.

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    «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли сказка «Мейдстон Юнайтед»?
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