Матч «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед» пройдет 26 февраля в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии, начало — 22:45 (мск). «Ковентри» — «Мейдстон Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

Путь в 1/8 финала: «Ковентри» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Оксфорд Юнайтед» (6:2) и «Шеффилд Уэнсдей».

В поединке против «Сов» команде пришлось провести переигровку, поскольку их дуэль завершилась вничью 1:1. В повторном матче «Небесно-голубые» разгромно победили 4:1.

Последние матчи: клуб в прошлом туре Чемпионшипа (второй дивизион Англии) на своем поле потерпел разгром от «Престона» (0:3), пропустив три безответных мяча.

Перед этим у коллектива была беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что, в целом, хозяева находятся в неплохой форме.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Тацухиро Сакамото, Бен Шиф и Джейми Аллен — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В пяти предыдущих матчах команда потерпел только одно поражение при трех победах и одной ничьей.

Такая форма позволяет «Ковентри» занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зона плей-офф за выход в АПЛ.

Хаджи Райт — самый результативный игрок команды в Чемпиошипе с 10 голами. Еще один мяч он забил в Кубке Англии.

«Мейдстон Юнайтед»

Путь в 1/8 финала: «Мейдстон Юнайтед» вышел в 1/8 финала благодаря победам сразу над семью соперниками, начав выступления в турнире еще в сентябре.

Жертвами команды стали «Стейнинг Таун» (4:1), «Винчестер Сити» (2:0), «Торки Юнайтед» (2:0), «Честэм Юнайтед» (2:0), «Барроу» (2:1), «Стивенидж» (1:0) и «Ипсвич» (2:1).

Последние матчи: в предыдущем туре Национальной лиги (Юг) — шестом по рангу дивизионе Англии — гости потерпели поражение от «Эйвли» (0:2).

Этот успех прервала беспроигрышную серию клуба из низшего дивизиона в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих.

Не сыграют: Гарри Киприану травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: на сегодня у «Мейдстон Юнайтед» безвыигрышная мини-серия в два матча после побед в четыре поединке кряду.

Коллектив занимает восьмую строчку в своем дивизионе, уступая по дополнительным показателям зоне плей-офф за повышение в классе — восьмой позиции.

Леви Амантчи — главная атакующая сила клуба с 13 голами в лиге. Трижды он забивал в Кубке Англии.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Ковентри» было забито больше 2,5 голов

в 10 из 12 последних матчей «Ковентри» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Мейдстон Юнайтед» проиграл лишь один раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 9.00, победа «Мейдстон Юнайтед» — в 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.13 и 3.65.

Прогноз: в 10 из 12 последних матчей хозяев забивали обе команды. Они регулярно забивают, но также регулярно и пропускают.

При этом в трех из четырех последних игр «Мейдстон Юнайтед» забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.