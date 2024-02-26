ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро с трофеем Кубка лигиОт драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги Гарри КейнФутбольные Иуды. Присоединится ли Кейн к списку игроков, ненавидимых фанатами? «Арсенал»«Арсенал» — «Ньюкасл» 4:1. Онлайн
  • 22:24
    • «Бавария» выиграла у «Лейпцига» благодаря дублю Кейна
  • 01:01
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией»
  • 00:54
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл»
  • 00:52
    • Хет-трик Камара принес победу «Бресту» над «Страсбуром»
  • 00:38
    • «Дженоа» легко победило «Удинезе» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одержит крупную победу на финише регулярки?

    «Ак Барс» — «Адмирал». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Галиев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 19:00 (мск). «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В начале регулярки казанская команда и ее первоклассные звезды ассоциировались с борьбой за лидерство. Ее считали фаворитом в гонке первых клубов Востока.

    Однако на льду ситуация была иной. На пике форменного кризиса «Ак Барс» опустился на седьмое место, но регулярку он все же закончит, замкнув топ-4. В 67 матчах казанцы заработали 82 очка.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Ак Барс» выдал очередную победную серию, в которую вошли игры с «Нефтехимиком» (3:0), «Металлургом» Мг (2:1) и «Спартаком» (3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    На этой неделе ситуация оказалась не настолько приятной, поскольку команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла «Магнитке» (1:2) и «Локомотиву» (2:4). К счастью для «Ак Барса», в нужный момент он вновь собрался и победил «Амур» (4:2).

    Не сыграют: Единственная потеря казанцев — форвард Дмитрий Яшкин, который уже давно не играет из-за травмы.

    Состояние команды: Перед кубковой кампанией «Ак Барс» так и не набрал форму, благодаря которой он стал бы одним из фаворитов Востока. Тем не менее в раунде на вылет картина может измениться, хотя в топ-матчах казанцам по-прежнему некомфортно.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Перед началом нынешней регулярки общее мнение касательно дальневосточной команды-сенсации сезона 2022/23 основывалось на ожидаемом спаде на фоне внутренних изменений.

    Непростой переходный период стал причиной того, что «Адмирал» выпал из борьбы за плей-офф, соревнуясь лишь с «Барысом» за то, чтобы не быть последним. В 67 матчах он набрал 54 очка и занял 11-е место в таблице Востока.

  • «Авангард» возглавил Восток, «Амур» — в шаге от плей-офф
  • КХЛ: обзор 23-й игровой недели
  • 19/02/2024

    • Последние матчи: В конце сезона, когда никакой исход игры ни на что не влияет, «Адмирал» моментами добивается ярких побед, но в целом его статистика не меняется — количество поражений доминирует с большим преимуществом.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    После выдающегося домашнего концерта во встрече с «Трактором» в конце прошлой недели (6:1) команда Леонида Тамбиева провела два матча, в которых проиграла «Салавату Юлаеву» (0:3) «Динамо» Москва (3:4 ОТ).

    Не сыграют: В последнем матче сезона из-за травм не сыграют защитник Евгений Лисовец и нападающий Павел Шэн.

    Состояние команды: В течение всей 68-матчевой дистанции в рамках регулярки «Адмирал» ни разу не произвел впечатление клуба, готового второй год подряд претендовать на плей-офф. Команда резко пошла на дно со старта и выпала из борьбы.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» выиграл в 10 домашних матчах из 12 последних

    • «Адмирал» в гостях потерпел 9 поражений в 11 предыдущих играх

    • Ни в одной встрече лицом к лицу в нынешнем сезоне не было забито более трех голов (3 победы «Ак Барса»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.40, а победа «Адмирала» — в 4.80.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.88.

    Прогноз: На финишной прямой регулярки «Ак Барс» в который раз провалился в больших матчах, но затем вернулся в победный режим, когда дело дошло до соперника попроще.

    Кажется, в финальной встрече сезона казанцы намерены сыграть не хуже, чем с «Амуром», где один удачный период решил исход противостояния. Прощаясь с регуляркой, хозяева снова покажут высокий класс реализации.

    Ставка: «Ак Барс» победит с форой -1.5 за 2.00.

    Прогноз: В отличие от «Амура», который в конце сезона взвинтил безумный по своим меркам темп, «Адмирал» не будет отказываться от оборонительного стиля и попытается лишить «Ак Барс» возможности создавать остроту, хотя бы на какое-то время.

    Ставка: «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ордабасы — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кадис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ницца — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Тулуза — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Гавр — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» одержит крупную победу на финише регулярки?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры