В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 19:00 (мск). «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В начале регулярки казанская команда и ее первоклассные звезды ассоциировались с борьбой за лидерство. Ее считали фаворитом в гонке первых клубов Востока.

Однако на льду ситуация была иной. На пике форменного кризиса «Ак Барс» опустился на седьмое место, но регулярку он все же закончит, замкнув топ-4. В 67 матчах казанцы заработали 82 очка.

Последние матчи: На прошлой неделе «Ак Барс» выдал очередную победную серию, в которую вошли игры с «Нефтехимиком» (3:0), «Металлургом» Мг (2:1) и «Спартаком» (3:0).

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На этой неделе ситуация оказалась не настолько приятной, поскольку команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла «Магнитке» (1:2) и «Локомотиву» (2:4). К счастью для «Ак Барса», в нужный момент он вновь собрался и победил «Амур» (4:2).

Не сыграют: Единственная потеря казанцев — форвард Дмитрий Яшкин, который уже давно не играет из-за травмы.

Состояние команды: Перед кубковой кампанией «Ак Барс» так и не набрал форму, благодаря которой он стал бы одним из фаворитов Востока. Тем не менее в раунде на вылет картина может измениться, хотя в топ-матчах казанцам по-прежнему некомфортно.

«Адмирал»

Турнирное положение: Перед началом нынешней регулярки общее мнение касательно дальневосточной команды-сенсации сезона 2022/23 основывалось на ожидаемом спаде на фоне внутренних изменений.

Непростой переходный период стал причиной того, что «Адмирал» выпал из борьбы за плей-офф, соревнуясь лишь с «Барысом» за то, чтобы не быть последним. В 67 матчах он набрал 54 очка и занял 11-е место в таблице Востока.

Последние матчи: В конце сезона, когда никакой исход игры ни на что не влияет, «Адмирал» моментами добивается ярких побед, но в целом его статистика не меняется — количество поражений доминирует с большим преимуществом.

После выдающегося домашнего концерта во встрече с «Трактором» в конце прошлой недели (6:1) команда Леонида Тамбиева провела два матча, в которых проиграла «Салавату Юлаеву» (0:3) «Динамо» Москва (3:4 ОТ).

Не сыграют: В последнем матче сезона из-за травм не сыграют защитник Евгений Лисовец и нападающий Павел Шэн.

Состояние команды: В течение всей 68-матчевой дистанции в рамках регулярки «Адмирал» ни разу не произвел впечатление клуба, готового второй год подряд претендовать на плей-офф. Команда резко пошла на дно со старта и выпала из борьбы.

Статистика для ставок

«Ак Барс» выиграл в 10 домашних матчах из 12 последних

«Адмирал» в гостях потерпел 9 поражений в 11 предыдущих играх

Ни в одной встрече лицом к лицу в нынешнем сезоне не было забито более трех голов (3 победы «Ак Барса»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.40, а победа «Адмирала» — в 4.80.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.88.

Прогноз: На финишной прямой регулярки «Ак Барс» в который раз провалился в больших матчах, но затем вернулся в победный режим, когда дело дошло до соперника попроще.

Кажется, в финальной встрече сезона казанцы намерены сыграть не хуже, чем с «Амуром», где один удачный период решил исход противостояния. Прощаясь с регуляркой, хозяева снова покажут высокий класс реализации.

Ставка: «Ак Барс» победит с форой -1.5 за 2.00.

Прогноз: В отличие от «Амура», который в конце сезона взвинтил безумный по своим меркам темп, «Адмирал» не будет отказываться от оборонительного стиля и попытается лишить «Ак Барс» возможности создавать остроту, хотя бы на какое-то время.

Ставка: «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 2.30.