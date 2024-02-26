«Аль-Иттифак»
Турнирное положение: «Аль-Иттифак» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда находится на скромном 8 месте в чемпионате.
Отставание от тройки лидеров составляет 12 очков. Да и выигрывает «Аль-Иттифак» крайне нечасто — всего 7 викторий в 20 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Иттифак» смог переиграть «Аль-Халидж» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Аль-Иттифак» набрал лишь 5 очков. Причем забила в них команда всего 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Пока не столь результативен Мусса Дембеле. Француз отличился 7 голами в 13 сыгранных матчах чемпионата.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на текущий момент команда является середняком лиги. Так что сражаться на равных с лидером ей будет крайне сложно.
Матчи против «Аль-Хиляля» проходят для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Аль-Иттифак» проиграл 4 раза при одной ничьей.
Стоит отметить, что «Аль-Иттифак» последний раз обыгрывал грозного оппонента почти 6 лет назад. Да и нынешняя диспозиция явно против хозяев.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне выглядит просто великолепно. Уверенное лидерство при 18 победах в 20 матчах — явное подтверждение класса команды.
Команда забила 62 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего 10.
Последние матчи: с конца сентября команда неизменно побеждает, выиграв уже 26 (!) поединков к ряду. Этот мощный ход «лидеров» остановить будет крайне затруднительно.
Не сыграют: Неймар — травмирован.
Состояние команды: на данный момент «Аль-Хиляль» выглядит без пяти минут чемпионом. Команда не потерпела ни одного поражения, пропустив всего 10 мячей в 20 матчах.
При этом Александар Митрович колотит голы с завидной долей регулярности. Серб настрелял уже 19 мячей в текущем чемпионате.
В своем предыдущем поединке «Аль-Хиляль» снова победил. Команда уверенно расправилась с «Сепаханом» (3:1).
Отсутствие травмированного Неймара уже как-то забылось. Митрович, Малком и компания пока справляются и без бразильской звезды.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» имеет 26-матчевую победную серию
- «Аль-Иттифак» уже почти 6 лет не обыгрывает «лидеров»
- В среднем «Аль-Хиляль» забивает 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.
Прогноз: Гости явно не собираются сбавлять обороты, и наверняка будут активно атаковать.
«Аль-Хиляль» на две головы сильнее оппонента, к тому же явно мечтает продлить свой победный сериал.
Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.33