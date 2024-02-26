В рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии 26 февраля пройдет матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль». Начало — 17:00 (мск). «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Аль-Иттифак» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда находится на скромном 8 месте в чемпионате.

Отставание от тройки лидеров составляет 12 очков. Да и выигрывает «Аль-Иттифак» крайне нечасто — всего 7 викторий в 20 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Иттифак» смог переиграть «Аль-Халидж» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Аль-Иттифак» набрал лишь 5 очков. Причем забила в них команда всего 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Пока не столь результативен Мусса Дембеле. Француз отличился 7 голами в 13 сыгранных матчах чемпионата.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на текущий момент команда является середняком лиги. Так что сражаться на равных с лидером ей будет крайне сложно.

Матчи против «Аль-Хиляля» проходят для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Аль-Иттифак» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Стоит отметить, что «Аль-Иттифак» последний раз обыгрывал грозного оппонента почти 6 лет назад. Да и нынешняя диспозиция явно против хозяев.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне выглядит просто великолепно. Уверенное лидерство при 18 победах в 20 матчах — явное подтверждение класса команды.

Команда забила 62 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего 10.

Последние матчи: с конца сентября команда неизменно побеждает, выиграв уже 26 (!) поединков к ряду. Этот мощный ход «лидеров» остановить будет крайне затруднительно.

Не сыграют: Неймар — травмирован.

Состояние команды: на данный момент «Аль-Хиляль» выглядит без пяти минут чемпионом. Команда не потерпела ни одного поражения, пропустив всего 10 мячей в 20 матчах.

При этом Александар Митрович колотит голы с завидной долей регулярности. Серб настрелял уже 19 мячей в текущем чемпионате.

В своем предыдущем поединке «Аль-Хиляль» снова победил. Команда уверенно расправилась с «Сепаханом» (3:1).

Отсутствие травмированного Неймара уже как-то забылось. Митрович, Малком и компания пока справляются и без бразильской звезды.

Статистика для ставок

«Аль-Хиляль» имеет 26-матчевую победную серию

«Аль-Иттифак» уже почти 6 лет не обыгрывает «лидеров»

В среднем «Аль-Хиляль» забивает 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

Прогноз: Гости явно не собираются сбавлять обороты, и наверняка будут активно атаковать.

«Аль-Хиляль» на две головы сильнее оппонента, к тому же явно мечтает продлить свой победный сериал.

Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.33