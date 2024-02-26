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    «Аль-Хиляль» не заметит оппонента

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль»
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    Калиду Кулибали
    В рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии 26 февраля пройдет матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль». Начало — 17:00 (мск). «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 26 Февраля 2024 года
    Аль-Иттифак
  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 17:00 Аль-Хиляль Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: «Аль-Иттифак» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда находится на скромном 8 месте в чемпионате.

    Отставание от тройки лидеров составляет 12 очков. Да и выигрывает «Аль-Иттифак» крайне нечасто — всего 7 викторий в 20 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Иттифак» смог переиграть «Аль-Халидж» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Аль-Иттифак» набрал лишь 5 очков. Причем забила в них команда всего 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Пока не столь результативен Мусса Дембеле. Француз отличился 7 голами в 13 сыгранных матчах чемпионата.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на текущий момент команда является середняком лиги. Так что сражаться на равных с лидером ей будет крайне сложно.

    Матчи против «Аль-Хиляля» проходят для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Аль-Иттифак» проиграл 4 раза при одной ничьей.

    Стоит отметить, что «Аль-Иттифак» последний раз обыгрывал грозного оппонента почти 6 лет назад. Да и нынешняя диспозиция явно против хозяев.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне выглядит просто великолепно. Уверенное лидерство при 18 победах в 20 матчах — явное подтверждение класса команды.

    Команда забила 62 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего 10.

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    • Последние матчи: с конца сентября команда неизменно побеждает, выиграв уже 26 (!) поединков к ряду. Этот мощный ход «лидеров» остановить будет крайне затруднительно.

    Не сыграют: Неймар — травмирован.

    Состояние команды: на данный момент «Аль-Хиляль» выглядит без пяти минут чемпионом. Команда не потерпела ни одного поражения, пропустив всего 10 мячей в 20 матчах.

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    При этом Александар Митрович колотит голы с завидной долей регулярности. Серб настрелял уже 19 мячей в текущем чемпионате.

    В своем предыдущем поединке «Аль-Хиляль» снова победил. Команда уверенно расправилась с «Сепаханом» (3:1).

    Отсутствие травмированного Неймара уже как-то забылось. Митрович, Малком и компания пока справляются и без бразильской звезды.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» имеет 26-матчевую победную серию

    • «Аль-Иттифак» уже почти 6 лет не обыгрывает «лидеров»

    • В среднем «Аль-Хиляль» забивает 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

    Прогноз: Гости явно не собираются сбавлять обороты, и наверняка будут активно атаковать.

    «Аль-Хиляль» на две головы сильнее оппонента, к тому же явно мечтает продлить свой победный сериал.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.33

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    «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» не заметит оппонента
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