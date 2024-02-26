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    Кому в уфимском матче удастся закончить регулярку на подъеме?

    «Салават Юлаев» — «Северсталь». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Северсталь»
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    «Северсталь» в игре со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Февраля 2024 года

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Финишную черту регулярного сезона уфимская команда переступит в статусе третьей команды Восточной конференции.

    В 67 матчах «Салават Юлаев» набрал 88 баллов очков, благодаря которым ушел в 6-очковый отрыв от четвертого «Ак Барса». От лидера таблицы — «Магнитки» — команда отстает на 5 баллов.

    Последние матчи: На фоне полной расслабленности «Салават Юлаев» выдал неудачную серию, в рамках которой — в период с 15 по 19 февраля — проиграл СКА (0:2), «Локомотиву» (0:3) и «Динамо» Москва (1:2 ОТ).

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    Прервать неожиданную серию удалось в середине недели — на домашнем льду команда Виктора Козлова разгромила «Адмирал» (3:0). Однако следующая уфимская партия обернулась очередным провалом — «Салават Юлаев» уступил «Сибири» (1:2).

    Не сыграют: По причине травм предстоящий матч пропустят нападающие Алексей Пустозеров и Егор Сучков.

    Состояние команды: Когда турнирная ситуация «Салавата Юлаева» перестала скрывать мотивационный подтекст, команда позволила себе немного сбавить темп. Но в таких условиях ей важно вернуться в нормальный тонус со стартом кубкового раунда.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В текущих условиях — с учетом собственного ресурса и возможностей соперников из первой четверки — череповецкая команда добилась максимального успеха.

    Нынешний сезон «Северсталь» заканчивает на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 67 матчах она набрала 80 очков и на 5 баллов отдалилась от «Торпедо» — главного конкурента на финише.

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    • Последние матчи: В течение нескольких недель череповчане шли вообще без поражений, оформив очередную серию, которая разрослась до пяти матчей.

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    Последняя встреча беспроигрышного ряда состоялась во вторник — на новенькой «СКА Аране» гости устроили разнос хозяевам (3:0). Однако в следующих матчах на команду Андрея Козырева посыпались неудачи. В частности, на выезде она уступила «Динамо» Москва (2:3) и «Спартаку» (3:5).

    Не сыграют: Вратари Дмитрий Шугаев и Константин Шостак, а также нападающий Тимур Муханов пропустят этот матч из-за травм.

    Состояние команды: В завершающей фазе регулярки «Северсталь» провалилась в играх с московскими командами, которые сейчас на ходу. Тем не менее общая форма череповчан внушает доверие перед стартом плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» потерпел всего одно поражение дома в пяти последних матчах

    • Только в двух играх из десяти предыдущих в Уфе команда Козлова пропустила больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.05, а победа «Северстали» — в 4.07.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.64, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.

    Салават Юлаев — Северсталь: коэффициенты букмекеров

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  • 1.834.054.10Бонус$9500
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    Прогноз: Безусловно, недавние поражения обеих команд вряд ли можно охарактеризовать как игровой кризис, поэтому шансы на победу в очной встрече будут примерно равными.

    С учетом общей формы, которую демонстрирует команда Козырева в конце сезона, она явно способна замахнуться на 2 очка в Уфе, обнулив не очень радужные предматчевые котировки.

    Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.97.

    Прогноз: Нынешняя «Северсталь» редко смотрит в сторону хоккея, построенного на глухой обороне. У команды лучше получается играть в атаке. И во встрече с соперником класса «Салавата Юлаева» она не откажется от своего привычного стиля.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 2.65.

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    «Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на хоккей. Кому в уфимском матче удастся закончить регулярку на подъеме?
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