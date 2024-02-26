В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Большую часть регулярного сезона столичный клуб провел в роли одного из главных претендентов на первое место на Западе, но январский кризис разрушил все то, что он наработал в период с сентября по декабрь.

В 67 матчах «Спартак» набрал 88 очков, с которыми занимает четвертое место в Западной конференции, на 8+ баллов уйдя в отрыв от преследователей.

Последние матчи: В первой половине текущего месяца красно-белые выдали очередную партию побед, которая остановилась на рубеже четырех матчей и была прервана в играх с «Северсталью» (2:4) и «Ак Барсом» (0:3).

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Упомянутые поражения команда Алексея Жамнова потерпела неделей ранее, а в рамках текущей красно-белые вернулись в компанию победителей благодаря ярким матчам с «Торпедо» (7:3) и «Северсталью» (5:3).

Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов не сыграют за «Спартак» из-за травм.

Состояние команды: Перед непростой серией плей-офф «Спартак» сделал все, чтобы вернуться на пик формы. И его результативность в последних матчах (не только в двух предыдущих) свидетельствует о том, что эта задача выполнена почти полностью.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В последние годы за белорусами закреплен статус кандидата на восьмое место по итогам регулярки. Нынешняя кампания не стала исключением.

Замкнуть зону плей-офф на Западе «Динамо» Минск удалось благодаря 67 очками, набранным в 67 матчах. От остальных преследователей команда ушла в отрыв на 14+ баллов.

Последние матчи: На финише регулярки «Динамо» Минск уверенно выглядит на фоне аутсайдеров, в то время как с фаворитами по-прежнему испытывает дискомфорт.

В двух предыдущих встречах из трех команда Дмитрия Квартальнова разобралась с «Куньлунем» (4:2) и «Нефтехимиком» (2:1), а последнюю игру на домашнем льду по всем параметрам провалила, устроившись на 1:5 от СКА.

Не сыграют: В составе минчан из-за повреждений игру пропустят защитники Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов.

Состояние команды: Один только факт выхода в плей-офф является для «Динамо» Минск показателем успешного сезона. Однако в кубковом раунде команда попадет на явного фаворита, соперничать с которым на равных едва ли получится.

Статистика для ставок

В двух очных матчах из трех в нынешнем сезоне «Спартак» забросил по 4 шайбы (2 победы, 1 поражение)

В пяти домашних играх из последних семи команда Алексея Жамнова забивала по 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Минск — в 3.83.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.41, на тотал меньше 4.5 — за 2.80.

Спартак — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.874.153.85Бонус$9500

Прогноз: Обсуждать предстоящий матч в контексте экономии сил бессмысленно. «Спартак» находится в превосходной форме, особенно когда дело доходит до игр с аутсайдерами, с которыми красно-белые по-прежнему умело разбираются.

Ставка: «Спартак» победит за 1.89.

Прогноз: Серия предыдущих матчей показала, что с игрой в нападении у москвичей полный порядок. Минчане в текущем состоянии не смогут избежать большого количества пропущенных, хотя на пару ответных действий рассчитывать, конечно, вправе.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.