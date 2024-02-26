В рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии 26 февраля пройдет матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Вахда». Начало — 20:00 (мск). «Аль-Иттихад» — «Аль-Вахда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда находится на скромном для себя 5 месте таблице.

Отставание от тройки лидеров составляет 6 очков. Да и теряет очки «Аль-Иттихад» уж слишком часто: 4 ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Иттихад» смог переиграть «Аль-Рияд» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 4 виктории при одной ничьей. Причем забила в них команда 11 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Причем этот самый единственный пропущенный мяч был следствием ошибки Карима Бензема. Француз срезал мяч в собственные ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на текущий момент команда сражается за попадание в тройку лидеров. Вот только Бензема забил всего 9 мячей в чемпионате.

Матчи против «Аль-Вахды» проходят для команды традиционно успешно. Шесть посдедних очных поединков «Аль-Иттихад» выиграл.

Кроме того, «Аль-Иттихад» вышел в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов. Команда переиграла узбекский «Навбахор» (2:1).

«Аль-Вахда»

Турнирное положение: «Аль-Вахда» в нынешнем сезоне не борется ни за что. Команда осела на экваторе турнирной таблицы аравийского чемпионата.

«Аль-Вахда» забила 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 35.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Дома «Аль-Вахда» расписала мировую с «Аль-Таи» (1:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Вахде» чересчур сложно даются победы. Да и проиграла команда в половине своих поединков чемпионата.

Последняя победа над «Аль-Иттихадом» случилась почти 4 года назад. Да и вообще, нынче «Аль-Вахда» вряд ли потягается с оппонентом.

Лидер атак команды Одион Игало проводит неплохой сезон. Ныне в активе у нигерийца 9 забитых мячей в чемпионате.

Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись. К тому же оппонент в последних поединках надежно обороняется.

Статистика для ставок

«Аль-Вахда» проиграла сопернику в 6 последних поединках

«Аль-Иттихад» не проигрывал в 5 своих последних матчах

В среднем «Аль-Иттихад» забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.54 и 2.25.

Прогноз: Бензема и компания наверняка будут максимально агрессивны у ворот оппонента.

«Аль-Вахда» давно не обыгрывала «Аль-Иттихад», к тому же имеет явные сложности с реализацией.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.03