«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Команда находится на скромном для себя 5 месте таблице.
Отставание от тройки лидеров составляет 6 очков. Да и теряет очки «Аль-Иттихад» уж слишком часто: 4 ничьи и 6 поражений.
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Аль-Иттихад» смог переиграть «Аль-Рияд» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 4 виктории при одной ничьей. Причем забила в них команда 11 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Причем этот самый единственный пропущенный мяч был следствием ошибки Карима Бензема. Француз срезал мяч в собственные ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на текущий момент команда сражается за попадание в тройку лидеров. Вот только Бензема забил всего 9 мячей в чемпионате.
Матчи против «Аль-Вахды» проходят для команды традиционно успешно. Шесть посдедних очных поединков «Аль-Иттихад» выиграл.
Кроме того, «Аль-Иттихад» вышел в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов. Команда переиграла узбекский «Навбахор» (2:1).
«Аль-Вахда»
Турнирное положение: «Аль-Вахда» в нынешнем сезоне не борется ни за что. Команда осела на экваторе турнирной таблицы аравийского чемпионата.
«Аль-Вахда» забила 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 35.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Дома «Аль-Вахда» расписала мировую с «Аль-Таи» (1:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Вахде» чересчур сложно даются победы. Да и проиграла команда в половине своих поединков чемпионата.
Последняя победа над «Аль-Иттихадом» случилась почти 4 года назад. Да и вообще, нынче «Аль-Вахда» вряд ли потягается с оппонентом.
Лидер атак команды Одион Игало проводит неплохой сезон. Ныне в активе у нигерийца 9 забитых мячей в чемпионате.
Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись. К тому же оппонент в последних поединках надежно обороняется.
Статистика для ставок
- «Аль-Вахда» проиграла сопернику в 6 последних поединках
- «Аль-Иттихад» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- В среднем «Аль-Иттихад» забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.54 и 2.25.
Прогноз: Бензема и компания наверняка будут максимально агрессивны у ворот оппонента.
«Аль-Вахда» давно не обыгрывала «Аль-Иттихад», к тому же имеет явные сложности с реализацией.
Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече кому-то из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.03