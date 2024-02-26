Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. Чжан — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжичжэнь пока не может похвастаться результатами, но это явно один из тех соперников, которых нельзя недооценивать.

В этом сезоне китаец выиграл больше одного матча пока только на турнире в Марселе.

Прежде чем уступить Карену Хачанову, он остановил Джулио Дзеппьери и Феликса Оже-Альяссима.

На только что завершившемся турнире в Дохе Чжан в первом круге разгромил Лоренцо Музетти, а потом проиграл Гаэлю Монфису на решающем тай-брейке.

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Также стоит отметить, что две недели назад Чжан проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко в первом круге турнира в Роттердаме.

Рублев

Андрей неудачно провел минувшую неделю, провалив турнир в Дохе.

Пятая ракетка мира проиграл в четвертьфинале Якубу Меньшику — 4:6, 6:7. Россиянин лично убедился, что в будущем чех, скорее всего, прорвется как минимум в топ-20.

Рублев пытался переиграть 18-летнего соперника за счет агрессивных атак, но в ответ получал не менее мощные удары.

Выступление в Роттердаме тоже стало разочарованием для Рублева. В четвертьфинале его остановил Алекс Де Минор, а перед этим Андрей с трудом обыграл Феликса Оже-Альяссима.

Рублев в сезоне-2022 стал победителем турнира в Дубае, а в 2023-м дошел здесь до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: легко не будет, китаец в последнее время заметно улучшил свою игру, но при этом все равно нет сомнений, что россиянин выйдет в следующий раунд. Скорее всего, третий сет здесь не понадобится.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.