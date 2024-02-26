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    Рублев разочарует в матче с Чжаном?

    Чжан — Рублев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Дубае 26 февраля 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. Чжан — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжичжэнь пока не может похвастаться результатами, но это явно один из тех соперников, которых нельзя недооценивать.

    В этом сезоне китаец выиграл больше одного матча пока только на турнире в Марселе.

    Прежде чем уступить Карену Хачанову, он остановил Джулио Дзеппьери и Феликса Оже-Альяссима.

    На только что завершившемся турнире в Дохе Чжан в первом круге разгромил Лоренцо Музетти, а потом проиграл Гаэлю Монфису на решающем тай-брейке.

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    Также стоит отметить, что две недели назад Чжан проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко в первом круге турнира в Роттердаме.

    Рублев

    Андрей неудачно провел минувшую неделю, провалив турнир в Дохе.

    Пятая ракетка мира проиграл в четвертьфинале Якубу Меньшику — 4:6, 6:7. Россиянин лично убедился, что в будущем чех, скорее всего, прорвется как минимум в топ-20.

    Рублев пытался переиграть 18-летнего соперника за счет агрессивных атак, но в ответ получал не менее мощные удары.

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    Выступление в Роттердаме тоже стало разочарованием для Рублева. В четвертьфинале его остановил Алекс Де Минор, а перед этим Андрей с трудом обыграл Феликса Оже-Альяссима.

    Рублев в сезоне-2022 стал победителем турнира в Дубае, а в 2023-м дошел здесь до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: легко не будет, китаец в последнее время заметно улучшил свою игру, но при этом все равно нет сомнений, что россиянин выйдет в следующий раунд. Скорее всего, третий сет здесь не понадобится.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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    Чжан — Рублев: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на теннис. Рублев разочарует в матче с Чжаном?
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