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    Очередная мировая для «Уэски»?

    «Мирандес» — «Уэска». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Уэска»
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    «Уэска»
    «Мирандес» на своем поле сыграет против «Уэски» в 28-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 26 февраля, начнется в 22:30 по мск. «Мирандес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Февраля 2024 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 22:30 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Мирандес»

    Турнирное положение: «Мирандес» с 33 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, опережая на четыре пункта зону вылета.

    Коллектив в этом первенстве отпраздновал восемь викторий, девять встреч свел вничью и потерпел десять поражений, разница мячей составляет 33:34.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «кабаны» на выезде проиграли 0:3 «Эспаньолу», а ранее состоялось минимально фиаско от «Картахене» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Почти все игроки основы смогут принять участие в этом поединке. Дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Красные» смогли выиграть только в двух из десяти последних игр чемпионата, оба раза одолев команды из нижней части турники дома. Еще три матча за это время «Мирандес» проиграл и расписал аж пять мировых исходов.

    «Уэска»

    Турнирное положение: В таблице «Уэска» идет на 18 строке с 29 очками и зону вылет обходит лишь по дополнительным показателям.

    Команда в текущем первенстве отпраздновала шесть викторий, 11 встреч свела вничью и десять раз уступала, забила всего 20 голов, а пропустила на два больше.

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    • Последние матчи: В минувшем туре «оскенцы» на своем поле расписали мировую с аутсайдером «Аморебьетой» 0:0. И эта ничья стада для них второй подряд.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: «Сине-гранатовые» уступили только в одном поединке чемпионат из семи минувших. Также в этот период «Уэска» добилась двух выигрышей и четыре раза делила очки со своими оппонентами.

    Статистика для ставок

    • «Мирандес» в семи из десяти последних встреч чемпионата не смог забить

    • «Уэска» пропускала лишь в двух поединках из семи минувших в Сегунде

    • В шести последних очных противостояниях этих клубов трижды была ничья и трижды побеждала «Уэска»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мирандеса» — 2.23, победа «Уэски» — 3.64, ничья — 3.04.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.81 и 1.43 соответственно.

    Мирандес — Уэска: коэффициенты букмекеров

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  • 2.252.903.85Бонус$9500
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    Прогноз: В этом противостоянии много указывает на ничью. Во-первых, оппоненты очень миролюбивы в последнее время, а во-вторых, между собой они в недавнем отрезке делили очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.04.

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    «Мирандес» — «Уэска»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. Очередная мировая для «Уэски»?
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