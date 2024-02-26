«Мирандес» на своем поле сыграет против «Уэски» в 28-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 26 февраля, начнется в 22:30 по мск. «Мирандес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

Турнирное положение: «Мирандес» с 33 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, опережая на четыре пункта зону вылета.

Коллектив в этом первенстве отпраздновал восемь викторий, девять встреч свел вничью и потерпел десять поражений, разница мячей составляет 33:34.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «кабаны» на выезде проиграли 0:3 «Эспаньолу», а ранее состоялось минимально фиаско от «Картахене» со счетом 0:1.

Не сыграют: Почти все игроки основы смогут принять участие в этом поединке. Дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Красные» смогли выиграть только в двух из десяти последних игр чемпионата, оба раза одолев команды из нижней части турники дома. Еще три матча за это время «Мирандес» проиграл и расписал аж пять мировых исходов.

«Уэска»

Турнирное положение: В таблице «Уэска» идет на 18 строке с 29 очками и зону вылет обходит лишь по дополнительным показателям.

Команда в текущем первенстве отпраздновала шесть викторий, 11 встреч свела вничью и десять раз уступала, забила всего 20 голов, а пропустила на два больше.

Последние матчи: В минувшем туре «оскенцы» на своем поле расписали мировую с аутсайдером «Аморебьетой» 0:0. И эта ничья стада для них второй подряд.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Состояние команды: «Сине-гранатовые» уступили только в одном поединке чемпионат из семи минувших. Также в этот период «Уэска» добилась двух выигрышей и четыре раза делила очки со своими оппонентами.

Статистика для ставок

«Мирандес» в семи из десяти последних встреч чемпионата не смог забить

«Уэска» пропускала лишь в двух поединках из семи минувших в Сегунде

В шести последних очных противостояниях этих клубов трижды была ничья и трижды побеждала «Уэска»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мирандеса» — 2.23, победа «Уэски» — 3.64, ничья — 3.04.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.81 и 1.43 соответственно.

Мирандес — Уэска: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.252.903.85Бонус$9500

Прогноз: В этом противостоянии много указывает на ничью. Во-первых, оппоненты очень миролюбивы в последнее время, а во-вторых, между собой они в недавнем отрезке делили очки между собой.

Ставка: ничья за 3.04.