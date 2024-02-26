Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на ближайший матч

Полузащитник «Реал Сосьедада»готов сыграть противв ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Захарян вошел в заявку команды на предстоящую встречу с «Мальоркой», сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

Российский футболист в минувшую пятницу не смог доиграть матч Ла Лиги против «Вильярреала» (1:3) из-за травмы плеча. Позже стало известно, что травма оказалась несерьезной.

Захарян провел за «Реал Сосьедад» 28 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Матч «Реал Сосьдад» — «Мальорка» пройдет 27 февраля, начало — в 23:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.