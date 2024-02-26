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    Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на ближайший матч

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян готов сыграть против «Мальорки» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

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    Захарян вошел в заявку команды на предстоящую встречу с «Мальоркой», сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

    Российский футболист в минувшую пятницу не смог доиграть матч Ла Лиги против «Вильярреала» (1:3) из-за травмы плеча. Позже стало известно, что травма оказалась несерьезной.

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    • Захарян провел за «Реал Сосьедад» 28 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

    Матч «Реал Сосьдад» — «Мальорка» пройдет 27 февраля, начало — в 23:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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