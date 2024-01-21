Шон Стрикленд
Шон Стрикленд является чемпионом UFC в среднем весе. В своем предыдущем бою американец отобрал титул у Исраэля Адесаньи, выиграв у него единогласным решением судей.
К первой защите титула Шон подходит на серии из трех выигранных поединков кряду. Сильными сторонами чемпиона являются нестандартный бокс, хорошая защита от ударов в частности от лоу-киков и лучшее кардио в дивизионе.
Помимо грамотной работы на дистанции Стрикленд также умеет финишировать своих соперников. У него за карьеру 10 побед нокаутами и 4 выигранных поединка сабмишнами.
Уровень атакующий борьбы у чемпиона не запредельный, однако он блокирует 61% всех переводов на канвас со стороны соперников.
Дрикус Дю Плесси
Дрикус занимает вторую строчку в рейтинге среднего дивизиона. В предыдущем своем поединке он нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона Роберта Уиттакера.
К титульному противостоянию со Стриклендом южноафриканец подошел на серии из шести выигранных поединков кряду в UFC.
Однако несмотря на внушительную физическую форму и хорошие статистические показатели, у Дю Плесси далеко не лучшая защита от ударов в стойке.
На руках он проигрывал не только Даррену Тиллу, но и даже ветерану Дереку Брансону. Помимо не самой высокой скорости у Дрикуса есть проблемы с выносливостью.
Прогноз и ставка
В данном поединке букмекеры небольшое предпочтение отдают действующему чемпиону Шону Стрикленду. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, а на успех Дю Плесси предлагают сделать ставку за 2.13.
С тактической точки зрения Стрикленд выглядит предпочтительнее претендента. Недавно он одолел лучшего ударника в истории дивизиона, которого избивал все 5 раундов. Умение раскладывать силы на дистанции явно не стоит недооценивать.
Плюс ко всему, в тренировочном лагере Шон еще и подтянул свою борьбу, тренируясь с Магомедом Анкалаевым. В стойке Дю Плесси однозначно проиграет чемпиону, а перевести его будет очень непросто. Ставка: победа Шона Стрикленда с коэффициентом 1.75.