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    Сохранит ли Стрикленд титул в среднем весе?

    Стрикленд — Дю Плесси. Ставка (к. 1.75) и прогноз на бой, UFC 297, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стрикленд — Дю Плесси
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    Шон Стрикленд
    21 января состоится титульный бой в рамках турнира UFC 297 между Шоном Стриклендом и Дрикусом Дю Плесси в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 08:25 мск. Стрикленд — Дю Плесси: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Шон Стрикленд

    Шон Стрикленд является чемпионом UFC в среднем весе. В своем предыдущем бою американец отобрал титул у Исраэля Адесаньи, выиграв у него единогласным решением судей.

    К первой защите титула Шон подходит на серии из трех выигранных поединков кряду. Сильными сторонами чемпиона являются нестандартный бокс, хорошая защита от ударов в частности от лоу-киков и лучшее кардио в дивизионе.

    Помимо грамотной работы на дистанции Стрикленд также умеет финишировать своих соперников. У него за карьеру 10 побед нокаутами и 4 выигранных поединка сабмишнами.

    Уровень атакующий борьбы у чемпиона не запредельный, однако он блокирует 61% всех переводов на канвас со стороны соперников.

    Дрикус Дю Плесси

    Дрикус занимает вторую строчку в рейтинге среднего дивизиона. В предыдущем своем поединке он нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона Роберта Уиттакера.

    К титульному противостоянию со Стриклендом южноафриканец подошел на серии из шести выигранных поединков кряду в UFC.

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    • Однако несмотря на внушительную физическую форму и хорошие статистические показатели, у Дю Плесси далеко не лучшая защита от ударов в стойке.

    На руках он проигрывал не только Даррену Тиллу, но и даже ветерану Дереку Брансону. Помимо не самой высокой скорости у Дрикуса есть проблемы с выносливостью.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры небольшое предпочтение отдают действующему чемпиону Шону Стрикленду. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, а на успех Дю Плесси предлагают сделать ставку за 2.13.

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    С тактической точки зрения Стрикленд выглядит предпочтительнее претендента. Недавно он одолел лучшего ударника в истории дивизиона, которого избивал все 5 раундов. Умение раскладывать силы на дистанции явно не стоит недооценивать.

    Плюс ко всему, в тренировочном лагере Шон еще и подтянул свою борьбу, тренируясь с Магомедом Анкалаевым. В стойке Дю Плесси однозначно проиграет чемпиону, а перевести его будет очень непросто. Ставка: победа Шона Стрикленда с коэффициентом 1.75.

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    Стрикленд — Дю Плесси: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Стрикленд титул в среднем весе?
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