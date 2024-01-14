14 января состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 84 между Андреем Орловским и Вальдо Кортес-Акостей в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 02:40 мск. Орловский — Кортес-Акоста: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Андрей Орловский

В прошлом Андрей был чемпионом UFC в тяжелом дивизионе, но сейчас он выступает в статусе ветерана, далекого от попадания в рейтинг.

Последние 2 свои поединка этнический белорус уступил досрочно Де Лиме и Мэйесу. Ранее он шел на серии из четырех побед единогласным решением над бойцами второго эшелона вроде Шермана и Колье.

Главная проблема Орловского возраст в 44 года. В плане физических кондиций он проиграет любому более молодому оппоненту. Но и преимущества у ветерана тоже имеются.

Во-первых, это бесценный опыт с несколькими десятками поединков в смешанных единоборствах. Во-вторых, Андрей умеет контратаковать в любой момент даже в самой неудобной позиции.

Вальдо Кортес-Акоста

Вальдо дебютировал в UFC в октябре 2022-го в статусе непобежденного тяжеловеса. Он одержал 2 победы кряду, но споткнулся об нынешнего представителя топ-15 Маркоса Де Лиму.

Всего в промоушене у Кортеса-Акосты 3 победы и одно поражение. В последнем бою он нокаутировал поляка Лукаса Бжески в первом раунде.

Тем не менее, назвать американца ярко выраженным панчером пока что нельзя. За карьеру у него только 5 побед нокаутом в десяти боях и лишь один раз он выиграл досрочно в UFC.

Тактически Кортес-Акоста представляет аккуратного бойца, который не любит рисковать. Также по статистике Вальдо блокирует 50% тейкдаунов со стороны соперников и пропускает не более трех акцентированных попаданий в минуту.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Вальдо Кортес-Акосте, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.16. На победу Орловского можно поставить за 5.55. В этом бою вряд ли кто-то будет рисковать в самом начале встречи.

Вальдо запомнился в UFC, как монотонный кикбоксер, работающий на дистанции на очки. Для Орловского в нынешней ситуации идти вперед и рубиться с соперником может грозить третьим поражением кряду и последующим увольнением из промоушена.

Данный поединок будет проходить в монотонном темпе и может даже дойти до решения судей. С учетом пассивного стиля Орловского и Кортес-Акосты быстрого нокаута точно не случится. Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.