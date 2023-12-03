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    Кто победит в бою Миши Тейт и Джулии Авилы?

    Тейт — Авила. Ставка (к. 1.70) и прогноз на бой, UFC Austin, 3 декабря 2023 года

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    Миша Тейт
    3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Мишей Тейт и Джулией Авилой в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:40 мск. Тейт — Авила: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Миша Тейт

    Миша ранее была чемпионкой в этом дивизионе, а сейчас она занимает 12-ю позицию в ростере. Тейт решила уйти из ММА в 2016-м, но спустя 5 лет вернулась в UFC и провела 2 боя, в которых проиграла Мерфи и Виейре.

    Обеим уступила решением, о чем говорит хорошая стойкость, даже несмотря на солидный возраст. Стилистически Миша ярко выраженный борец.

    У нее 6 побед сабмишном в карьере, но довольно посредственный уровень защиты от тейкдаунов. Даже в более молодые годы Тейт блокировала лишь 49% проходов в ноги.

    Что касается стойки, то стоит обратить внимание на высокую точность ударов — 57% ее попаданий регулярно доходят до цели.

    Джулия Авила

    Авила ненамного младше своей предстоящей соперницы. Мише 37, а Джулии 35, и к этому бою она подходит после двухлетней паузы.

    В последнем своем поединке ей удалось одолеть Юлию Столяренко удушающим приемом в третьем раунде. Ввиду долгого простоя Джулия откатилась в рейтинге на 13-ю строчку.

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    • Статистика за последние 5 поединков у нее гораздо лучше, чем у Тейт: одно поражение и 4 победы. Однако и уровень соперниц был гораздо ниже.

    Авила также, как и Тейт, является борцом. Но ее показатели в партере немного похуже нежели у экс-чемпионки. У Джулии за карьеру лишь 2 победы сабмишнами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают свое предпочтение Джулии Авиле, предлагая поставить на ее победу за 1.70. На победу Миши Тейт можно сделать ставку за 2.20. В последних двух боях экс-чемпионка показала себя не самым лучшим образом.

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    Главной тому причиной является долгое отсутствие в 5 лет. Тейт с огромным трудом удается стягивать соперниц на канвас и на равных конкурировать с ними в стойке.

    Ударная техника никогда не была сильной стороной Миши. Так что у чуть более молодой соперницы есть отличный шанс выиграть за счет преимущества в скорости и ударной мощи. Ставка: победа Джулии Авилы за 1.70.

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    Тейт — Авила: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Кто победит в бою Миши Тейт и Джулии Авилы?
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