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    Выиграет ли недавний топ UFC Брансон в дебюте в PFL?

    Купер — Брансон. Ставка (к. 2.70) и прогноз на бой, PFL 10, 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Купер — Брансон
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    Дерек Брансон
    25 ноября состоится бой в рамках турнира PFL 10 между Рэйем Купером и Дереком Брансоном в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Купер — Брансон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рэй Купер

    Купер выступает в данной организации уже на протяжении шести лет и является одной из главных звезд PFL. Ранее он побил Магомедкеримова, Макдональда, Алексахина и нынешнего 14-го номера рейтинга средневесов UFC Криса Кертиса.

    В предыдущем поединке ему потребовалось 24 секунды, чтобы нокаутировать Бретта Купера, но до этой яркой победы он уступил единогласным решением Карлосу Лилу.

    Большую часть своей карьеры американец провел в полусреднем весе. Теперь ему предстоит подняться на категорию выше.

    Его сравнительно небольшие габариты будут главной проблемой в грядущем противостоянии. Рост Купера составляет 170 см, а размах 178, что сравнительно немного даже для полусреднего веса.

    Дерек Брансон

    Брансон еще недавно числился в первой пятерке рейтинга средневесов UFC. В октябре этого года Деррик покинул сильнейший промоушен планеты после двух поражений кряду.

    Правда, уступил он нынешним второму и четвертому номерам рейтинга Дрикусу Дю Плесси и Джареду Каннониру. В 39 лет конкурировать с восходящими звездами Дереку стало проблематично.

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    • Но до двух последних поражений он шел на серии из пяти побед кряду и давал тяжелые бои Роберту Уиттакеру, Юрайе Холлу и Лиото Мачиде.

    Стилистически Брансон является ярко выраженным борцом. Его стиль прямолинеен, но крайне эффективен. В свое время от тейкдаунов Дерека пострадали Холлэнд, Соуза и ряд других сильных бойцов.

    Прогноз и ставка

    Рэй Купер в данном поединке, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47. На победу Брансона предлагают поставить за 2.70.

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    Дерек хоть и является ветераном, но в плане опыта, навыков и физической мощи он явно превосходит нынешнюю звезду PFL.

    Ему не составит никакого труда переводить Купера на канвас и далее забивать его ударами на земле. Так что более молодой возраст Рэю в этой встрече не поможет. Ставка: победа Дерека Брансона за 2.70.

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    Купер — Брансон: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Выиграет ли недавний топ UFC Брансон в дебюте в PFL?
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