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    Сумеет ли Волков победить Туивасу?

    Туиваса — Волков. Ставка (к. 1.45) и прогноз на бой, UFC 293, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Туиваса — Волков
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    Тай Туиваса
    10 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 293 между Тайем Туивасой и Александром Волковым в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Туиваса — Волков: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тай Туиваса

    Тай на данный момент располагается на шестой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона. Не так давно австралиец шел на серии из пяти побед кряду нокаутами.

    Однако с повышением уровня оппозиции у Туивасы начали возникать проблемы. Тай проиграл нокаутом Сирилу Гану, а затем еще и уступил досрочно Сергею Павловичу в первом раунде.

    Для австралийца грядущий поединок будет определяющим. Это его последний шанс реанимировать свою карьеру и вернуться в титульную гонку.

    Туиваса прекрасно умеет прессинговать своих соперников. С ударной мощью у него тоже все в порядке. При 13-ти победах в карьере австралиец в 12-ти случаях выигрывал досрочно.

    Александр Волков

    Россиянин на подходит к этому бою статусе седьмого номера ростера тяжеловесов. У Волкова 3 победы и 2 проигрыша в последних пяти встречах.

    В предыдущем поединке «Драго» нокаутировал в первом раунде Александра Романова. Стилистически Волков является представителем кикбоксинга и каратэ.

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    • За счет преимущества в росте размахе рук россиянин нередко держит своих соперников на дальней дистанции. Тактически Волков всегда грамотно ведет поединки.

    К тому же, он очень часто выигрывает досрочно. У него за карьеру 23 победы нокаутом, причем 16 из его предыдущих соперников не продержались против Волкова даже до начала второго раунда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Александру Волкову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Тая Туивасы предлагают сделать ставку за 2.70.

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    После поражения от Тома Аспиналла Александр набрал очень хороший ход. Он финишировал двух соперников кряду, не получив при этом никакого урона. Туиваса, напротив, в последнее время слишком часто пропускает в стойке.

    На дистанции австралиец точно не сможет перебоксировать высокорослого россиянина. Туиваса уступает Волкову в стойке во многих показателях. Невероятный опыт, преимущество в росте и текущая форма могут принести россиянину очередной успех. Ставка: победа Александра Волкова с коэффициентом 1.45.

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    Туиваса — Волков: прогноз, ставка (1.45), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Волков победить Туивасу?
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