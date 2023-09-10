10 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 293 между Тайем Туивасой и Александром Волковым в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Туиваса — Волков: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тай Туиваса

Тай на данный момент располагается на шестой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона. Не так давно австралиец шел на серии из пяти побед кряду нокаутами.

Однако с повышением уровня оппозиции у Туивасы начали возникать проблемы. Тай проиграл нокаутом Сирилу Гану, а затем еще и уступил досрочно Сергею Павловичу в первом раунде.

Для австралийца грядущий поединок будет определяющим. Это его последний шанс реанимировать свою карьеру и вернуться в титульную гонку.

Туиваса прекрасно умеет прессинговать своих соперников. С ударной мощью у него тоже все в порядке. При 13-ти победах в карьере австралиец в 12-ти случаях выигрывал досрочно.

Александр Волков

Россиянин на подходит к этому бою статусе седьмого номера ростера тяжеловесов. У Волкова 3 победы и 2 проигрыша в последних пяти встречах.

В предыдущем поединке «Драго» нокаутировал в первом раунде Александра Романова. Стилистически Волков является представителем кикбоксинга и каратэ.

За счет преимущества в росте размахе рук россиянин нередко держит своих соперников на дальней дистанции. Тактически Волков всегда грамотно ведет поединки.

К тому же, он очень часто выигрывает досрочно. У него за карьеру 23 победы нокаутом, причем 16 из его предыдущих соперников не продержались против Волкова даже до начала второго раунда.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Александру Волкову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Тая Туивасы предлагают сделать ставку за 2.70.

После поражения от Тома Аспиналла Александр набрал очень хороший ход. Он финишировал двух соперников кряду, не получив при этом никакого урона. Туиваса, напротив, в последнее время слишком часто пропускает в стойке.

На дистанции австралиец точно не сможет перебоксировать высокорослого россиянина. Туиваса уступает Волкову в стойке во многих показателях. Невероятный опыт, преимущество в росте и текущая форма могут принести россиянину очередной успех. Ставка: победа Александра Волкова с коэффициентом 1.45.