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    Удастся ли Мишелю Перейре пройти Стивена Томпсона?

    Перейра — Томпсон. Ставка (к. 1.68) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Перейра — Томпсон
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    Мишель Перейра
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Мишелем Перейрой и Стивеном Томпсоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Перейра — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мишель Перейра

    К данной встрече Мишель подходит в качестве 15-го номера рейтинга полусреднего дивизиона. В предыдущем бою бразилец одолел судейским решением Сантьяго Понзиниббио.

    Пока что это единственная победа Перейры в UFC над статусным соперником. Впрочем, особых проблем с представителями второго эшелона бразилец не испытывал.

    Сейчас Мишель идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. Перейра является представителем БЖЖ и каратэ. Однако ударная техника преобладает над навыками в партере.

    За карьеру у Мишеля 5 побед нокаутами. Данный боец очень хорошо работает ногами. Точные хай-кики и фронт-кики являются его сильной стороной.

    Стивен Томпсон

    Томпсону на данный момент уже 40 лет. Однако, несмотря на солидный возраст, «Вандербой» занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

    В своем недавнем поединке Томпсон финишировал Кевина Холлэнда. Причем тогда ветеран продемонстрировал невероятную физическую форму и выглядел очень свежим даже в чемпионских раундах.

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    • В плане разнообразия в стойке Стивен ничуть не уступает молодому Перейре. Как и бразилец, он является представителем каратэ. Всего за карьеру бывшего претендента на титул UFC 6 побед нокаутами.

    Помимо яркой ударной техники стоит отметить и хорошую защиту. В среднем за минуту Томпсон пропускает не более четырех акцентированных попаданий. У Стивена 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Однако и уровень оппозиции у него был гораздо сильнее, чем у Перейры.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры считают фаворитом Стивена Томпсона. На победу «Вандербоя» можно поставить за 1.68. На успех Перейры предлагают сделать ставку за 2.26.

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    Мишель хоть и моложе своего соперника на 11 лет, но в плане кардио и выносливости он точно не превосходит Томпсона. Пока бразилец побеждал тех, кого нет в топ-15, Стивен конкурировал с такими парнями, как Гилберт Бернс и Белал Мухаммад.

    А с бойцами, как Перейра, Томпсон всегда удачно справлялся. Поэтому в очередном своем поединке американец может рассчитывать на успех. Ставка: победа Стивена Томпсона за 1.68.

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    Перейра — Томпсон: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Удастся ли Мишелю Перейре пройти Стивена Томпсона?
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