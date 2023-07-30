30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Мишелем Перейрой и Стивеном Томпсоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Перейра — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мишель Перейра

К данной встрече Мишель подходит в качестве 15-го номера рейтинга полусреднего дивизиона. В предыдущем бою бразилец одолел судейским решением Сантьяго Понзиниббио.

Пока что это единственная победа Перейры в UFC над статусным соперником. Впрочем, особых проблем с представителями второго эшелона бразилец не испытывал.

Сейчас Мишель идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. Перейра является представителем БЖЖ и каратэ. Однако ударная техника преобладает над навыками в партере.

За карьеру у Мишеля 5 побед нокаутами. Данный боец очень хорошо работает ногами. Точные хай-кики и фронт-кики являются его сильной стороной.

Стивен Томпсон

Томпсону на данный момент уже 40 лет. Однако, несмотря на солидный возраст, «Вандербой» занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

В своем недавнем поединке Томпсон финишировал Кевина Холлэнда. Причем тогда ветеран продемонстрировал невероятную физическую форму и выглядел очень свежим даже в чемпионских раундах.

В плане разнообразия в стойке Стивен ничуть не уступает молодому Перейре. Как и бразилец, он является представителем каратэ. Всего за карьеру бывшего претендента на титул UFC 6 побед нокаутами.

Помимо яркой ударной техники стоит отметить и хорошую защиту. В среднем за минуту Томпсон пропускает не более четырех акцентированных попаданий. У Стивена 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Однако и уровень оппозиции у него был гораздо сильнее, чем у Перейры.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры считают фаворитом Стивена Томпсона. На победу «Вандербоя» можно поставить за 1.68. На успех Перейры предлагают сделать ставку за 2.26.

Мишель хоть и моложе своего соперника на 11 лет, но в плане кардио и выносливости он точно не превосходит Томпсона. Пока бразилец побеждал тех, кого нет в топ-15, Стивен конкурировал с такими парнями, как Гилберт Бернс и Белал Мухаммад.

А с бойцами, как Перейра, Томпсон всегда удачно справлялся. Поэтому в очередном своем поединке американец может рассчитывать на успех. Ставка: победа Стивена Томпсона за 1.68.