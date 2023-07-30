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    Сможет ли Маркос Де Лима одолеть Деррика Льюиса?

    Льюис — Де Лима. Ставка (к. 1.60) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Льюис — Де Лима
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    Деррик Льюис
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Маркосом Де Лимой и Дерриком Льюисом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:05 мск. Льюис — Де Лима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Деррик Льюис

    К данному поединку Льюис подходит в качестве 11-го номера рейтинга тяжелого дивизиона. Американец на протяжении семи последних лет пребывал в топ-10.

    Но с возрастом Деррик начал сдавать свои позиции. За 5 предыдущих боев у него была только одна победа над Крисом Дакасом, который сейчас идет 14-м в ростере тяжей.

    Но вот Сирилу Гану, Таю Туивасе, Сергею Павловичу и Сергею Спиваку «Черный зверь» проиграл досрочно. У Льюиса сильно снизилась точность ударов.

    Вдобавок, он обладает не самой лучшей защитой от тейкдаунов. Против того же Спивака в партере Деррик вообще ничего не смог сделать.

    Маркос Де Лима

    К данной встрече Де Лима подходит на серии из двух выигранных поединков кряду. Конечно, уровень оппозиции у бразильца был не такой, как у того же Льюиса.

    Однако с противниками, которые располагаются за пределами топ-15, Маркос справляется очень успешно. За последние 5 поединков у него было только одно поражение от нынешнего 15-го номера Благоя Иванова судейским решением.

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    • Маркос обладает хорошей базой БЖЖ и кикбоксинга. За карьеру у него 6 побед нокаутами и 2 выигранных поединка сабмишнами. В 50% случаях тейкдауны стороны бразильца оказываются успешными.

    Также у Де Лимы очень высокая точность ударов. По статистике 68% его попаданий доходят до цели. Это гораздо лучший показатель, чем у того же Льюиса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке считают фаворитом Маркоса Де Лиму. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.60. На успех Льюиса можно поставить за 2.40.

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    Если учесть, что в последнее время Деррик слишком часто промахивается, то даже стойке у него возникнут проблемы против бразильца. Но все же определяющую роль в этом бою сыграет борьба со стороны Де Лимы.

    Глядя на плохую защиту от тейкдаунов от Льюиса, у Маркуса точно не должно возникнуть проблем при переводе. Бразилец вполне может стянуть «Черного зверя» на канвас и финишировать. Ставка: победа Маркоса Де Лимы с коэффициентом 1.60.

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    Льюис — Де Лима: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Маркос Де Лима одолеть Деррика Льюиса?
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