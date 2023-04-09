9 апреля состоится бой в рамках турнира UFC 287 между Робом Фонтом и Эдрианом Янезом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Фонт — Янез: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Роб Фонт

Примерно 2-3 года назад Фонт рассматривался в качестве потенциального кандидата на титул в легчайшем весе. Он шел на серии из четырех побед кряду.

В активе пуэрториканца был успех над экс-чемпионом и одной из главных звезд лиги Коди Гарбрандтом. Однако в противостояниях с более жесткими соперниками Роб победить не сумел.

Он уступил судейским решением как Жозе Альдо, так и Марлону Вере. К данному поединку боец подходит на серии из двух поражений кряду.

Если учесть, что сейчас Робу уже 35 лет, то вряд ли ему удастся набрать свою лучшую форму. Пик пуэрториканца уже прошел. Его нынешнее шестое место в рейтинге — потолок для него самого.

Эдриан Янез

Янез располагается на данный момент на 12-й строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. Но потенциал американца гораздо выше, и об этом говорит статистика его предыдущих поединков.

В UFC Эдриан провел 5 боев и в каждом из одерживал только победы. Звездных имен в его списке не было, но зато есть 4 нокаута.

Янез также крайне опасен в стартовой пятиминутке и за карьеру у него 7 досрочных побед только в первом раунде. Он является базовым ударником и поэтому встреча с Фонтом для него стилистически очень подходит.

Стоит отметить, что американцу только 29 лет. Боец плавно достигает своего пика и в плане физических кондиций явно превосходит угасающего Фонта.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, у Эдриана Янеза шансов на успех гораздо больше, чем у его соперника. На победу американца можно поставить за 1.57, а на успех Фонта дают коэффициент 2.47.

Текущая форма Янеза не вызывает вопросов о том, кто в данной встрече будет действовать с позиции силы. Время Фонта уже ушло и в титульной гонке он точно не участвует.

Эдриен будет постоянно поддавливать оппонента в стойке. Если не получится нокаутировать, то просто станет действовать на очки. Единственный шанс Роба — это случайный лаки-панч. Ставка: победа Эдриана Янеза за 1.57.