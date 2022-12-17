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    Как долго продлится боксерский бой между Махмудовым и Валлишем?

    Махмудов — Валлиш. Прогноз (к. 1.95) и ставки на бой, профессиональный бокс, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Махмудов — Валлиш
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    Михаэль Валлиш
    17 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Арсланбеком Махмудовым и Михаэлем Валлишем в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Махмудов — Валлиш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Арсланбек Махмудов

    Российский боксер пока что не знает поражений на профессиональном ринге. Всего на счету Арсланбека 15 побед, 14 из которых были завоеваны нокаутом.

    Процент досрочных побед у Махмудова крайне высок, и в предстоящем поединке он вновь намерен решить исход противостояния до финального свистка.

    К данной встрече Арсланбек подходит после победы по итогам десяти раундов над Карлосом Такамом. Стоит отметить, что тогда россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии WBC Silver.

    Для Махмудова это был первый поединок в карьере, который он выиграл не досрочно. Но надо признать, что и соперник у него был довольно серьезный.

    Михаэль Валлиш

    До 2018 года данный боксер также, как и россиянин, был непобедимым. Однако, столкнувшись с более серьезной оппозицией, у Валлиша начались проблемы.

    Соперники у Михаэля была гораздо серьезнее, чем у Махмудова. За свою карьеру немец бился с до сих непобежденным Джо Джойсом, которого считают прямым конкурентом таких топов, как Усик и Фьюри.

    Тогда в бою с британцем Валлиш потерпел досрочное поражение, которое было для него далеко не последним. Позднее Михаэль также упал в нокаут и во встрече с Муратом Гассиевым (экс-чемпион мира в первом тяжелом весе).

    Всего же в активе немца 22 победы и 5 поражений. Причем в последнее время Валлиш нередко падает в нокаут до экватора поединка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою явным фаворитом видят именно российского боксера. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01. На победу Валлиша дают коэффициент 18.00.

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    Если учесть текущую форму предстоящих соперников, то у немца нет ни единого шанса на успех. Кажется, что нокаут со стороны Махмудова — это самый вероятный исход.

    Возникает только вопрос, сколько сможет в данном бою выстоять его соперник. Есть вероятность, что очень раннего финиша не будет и Валлиш все-таки сумеет продержаться до середины третьего раунда. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.

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    Махмудов — Валлиш: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго продлится боксерский бой между Махмудовым и Валлишем?
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