Возьмут ли «кельты» реванш у «волков»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает в Восточной конференции 2-е место, одержав 47 побед и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Селтикс» одержал победу в гостевой игре против «Мемфиса» (117:112). В составе победителей результативной игрой отметился Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на травмированного Николу Вучевича.

Состояние команды: «Бостонские кельты» одержали четыре победы подряд. Помимо игры с «Мемфисом» команда нанесла поражение «Голден Стэйт» (120:99), «Финиксу» (120:112) и «Вашингтону» (111:100).

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» занимает 6-е место в Западной конференции, «лесные волки» одержали 43 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса на своей арене потерпели фиаско в матче против «Портленда» (104:108).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «лесных волков» оказался Энтони Эдвардс, а с травмой лодыжки из строя выбыл Наз Райд.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Миннесоты», которая состояла из двух матчей. Ранее «лесные волки» одержали победы над «Ютой» (147:111) и «Финиксом» (116:104).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Миннесота» выиграла у «Бостона» (119:115)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.22. На победу «Миннесоты» — 4.40.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Бостон» набрал неплохой ход в последних матчах регулярного чемпионата и четыре победы подряд — внушительный результат. Ожидаем от хозяев очередной успешной игры.

Ставка: Фора «Бостона» (-11.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В первом круге сезона «Бостон» и «Миннесота» набрали на двоих 234 очка.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.87.