«Кельты» не оставят нью-йоркцам шанса на успех?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Бруклин с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции, в 58 матчах «Селтикс» одержал 38 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Кельты» допустили осечку в гостевой игре против «Денвера», проиграв «наггетсам» со счётом 84:103.

Не сыграют: Джейсон Тейтум постепенно возвращается в строй после травмы ахилла, лидер «кельтов» уже тренируется с основной командой, но до выхода на площадку пока ещё далеко.

Состояние команды: Прервалась победная серия из четырех матчей, в которую вошли игры против «Финикса» (97:81), «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:89), «Голден Стэйт» (121:110), «Чикаго» (124:105).

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает предпоследнее 14-е место, нью-йоркцы в 58 матчах регулярного чемпионата одержали 15 побед и потерпели 43 поражения.

Последние матчи: «Сети» завершили домашнюю серию поражением, в рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Нетс» потерпели фиаско в матче против «Сан-Антонио» (119:126).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Бруклин» не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд, проиграв также «Далласу» (114:123), «Атланте» (104:115), «Оклахоме» (86:105), «Кливленду» (84:112), «Индиане» (110:115).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Бруклин» занимает 14-е место в Восточной конференции

«Бостон» одержал две победы над командой «Бруклин» (130:126 — после овертайма, 113:99)

«Бруклин» переиграл «кельтов» со счётом 113:105

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.05. На победу «Бруклина» — 10.00.

ТБ 207.5 и ТМ 207.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Бруклин» долгое время не побеждает и входит в группу аутсайдеров на Востоке. «Бостон» находится в числе лидеров своей конференции, ожидаем, что «кельты» нанесут сокрушительное поражение нью-йоркцам.

Ставка: Фора «Бостона» (-17.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Бостона» и «Бруклина» забрасывают друг другу по 220 очков.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 2.30.