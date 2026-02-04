прогноз на матч НБА, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 5 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Милуоки»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Милуоки» занимает 12 место, одержав 19 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: Команда из штата Висконсин переиграла «Чикаго» (131:115). Ключевую роль в победе команды сыграл Кайл Кузма, форвард «баксов» оформил дабл-дабл: 31 очко и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, с мышечной травмой на игру против «Далласа» не выйдет Кевин Портер-мл. Из строя выбыл лидер «баксов» Яннис Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «олени» смогли выиграть лишь у «Атланты» (112:110), но уступили в играх с «Оклахомой» (102:122), «Сан-Антонио» (101:119), «Миннесотой» (106:139).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает предпоследнее 14 место, одержав 13 побед и потерпев 39 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты «Нью-Орлеана» потерпели фиаско в матче против «Шарлотт» (95:102).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Состояние команды: В последних пяти матчах команда из Луизианы выиграла у «Мемфиса» (114:106), «Сан-Антонио» (104:95), а также проиграла «Филадельфии» (114:124), «Оклахоме» (95:104).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 12 место в Восточной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции

В этом сезоне «Милуоки» и «Нью-Орлеан» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Милуоки» — 2.50.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Милуоки» лишился ключевых игроков перед игрой с одним из аутсайдеров ассоциаии, но баскетболисты из Луизианы вполне способны дать бой обескровленного сопернику из Висконсина.

1.96 Фора «Нью-Орлеана» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Милуоки» — «Нью-Орлеан» позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-5.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Милуоки» — «Нью-Орлеан» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.