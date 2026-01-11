прогноз на матч НБА, ставка за 2.42

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 12 января. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Торонто»

Турнирная таблица: В Восточной конференции канадский коллектив занимает 4 место. У «Торонто» — положительный баланс игр: 23 победы и 16 поражений.

Последние матчи: «Рэпторс» допустили осечку в гостевом поединке против «Бостона» (117:125) — второй команды Востока.

Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.

Состояние команды: «Бостонским кельтам» удалось прервать победную серию «Торонто». Канадцы до встречи с «Селтикс» переиграли «Шарлотт» (97:96) и дважды «Атланту» (118:100, 134:117).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» постепенно поднимается в таблице Восточной конференции. В 36 встречах «Сиксерс» одержали 21 победу и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» в последнее время выглядит неплохо, «76-е» частенько побеждают, так вышло и в поединке против «Орландо» (103:91). Лучший КПД — у Тайриза Макси, который набрал в матче 29 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Филадельфия» нанесла поражения не только «Орландо», но и «Вашингтону» (131:110), «Нью-Йорку» (130:119) и «Далласу» (123:108), а также проиграла «Денверу» (124:125).

Статистика для ставок

«Филадельфия» в Восточной конференции занимает 5 место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 4 место

В этом сезоне «Торонто» и «Филадельфия» обменялись победами

«Торонто» выиграло у «Филадельфии» со счетом 121:112

«Филадельфия» переиграла «Торонто» с результатом 130:120

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Торонто» — 2.42.

Ф1 (+3.5) и Ф2 (-3.5) принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Торонто» и «Орландо» играют в последних матчах результативно, это будет третья встреча ведущих клубов Восточной конференции. Ожидаем от баскетболистов яркой игры, в которой победу скорее всего одержит канадский коллектив.

2.42 Победа «Торонто» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Торонто» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: Можно сыграть на форе «Торонто» в предстоящем поединке.

1.95 Фора «Торонто» (+3.5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Торонто» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора «Торонто» (+3.5) с коэффициентом 1.95.