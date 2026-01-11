«Оклахома» сразит соперника на своей арене?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 12 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» на шесть побед опережает главного преследователя «Сан-Антонио». «Громовержцы» занимают 1 место в Западной конференции при 32 победах и 7 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «громобойцы» в гостях переиграли «Мемфис» (117:116). Ключевую роль в победе «Оклахомы» сыграл Джален Уильямс, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 передач.

Не сыграют: В лазарете «Оклахомы» находятся Никола Топич и Томас Сорбер. С травмой лодыжки их строя команды выбыл Шэй Гилджес-Александер.

Состояние команды: В последних матчах «Тандер» переиграл «Юту» (129:125), «Голден Стэйт» (131:94) и проиграл «Шарлотт» (97:124), «Финиксу» (105:108).

«Майами»

Турнирная таблица: Команда из Флориды потеряла одну строчку в Восточной конференции, опустившись на 8 место. «Майами» в 38 матчах одержал 20 побед и потерпел 18 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Майами» потерпел поражение в поединке против «Индианы» (99:123).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти последних встречах «Майами» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (125:106), «Детройтом» (118:112), а также проиграл две встречи «Миннесоте» (94:122, 115:125).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» и «Майами» ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Майами» — 7.00.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» без своего лидера Гилджеса-Александера может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны «Майами». Однако, в ослабленном составе «громовержцы» все же способны обыграть соперника из Флориды. Лидер Западной конференции подтвердит статус фаворита.

1.90 Фора «Оклахомы» (-13.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Оклахома» — «Майами» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

1.87 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Оклахома» — «Майами» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.