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    «Индиана» доведет счет в серии до неприличного?

    Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч плей-офф НБА, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Нью-Йорк»
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    «Индиана»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 26 Мая 2025 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 03:00 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Индиана»

    Турнирное положение: Никто не ждал, что «Индиана» приедет в родной штат со счетом 2:0 в свою пользу.

    Последние матчи: Такой счет в серии абсолютно неслучаен, поскольку лидеры «Индианы» в Нью-Йорке смотрелись гораздо лучше звезд «Никс».

    Индиана — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров

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  • 1.7714.002.26Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть только Джексон из-за травмы ахилла.

    Общий тонус клуба: Сейчас для Халибертона и партнеров по нападению нет никаких преград для того, чтобы сделать счет в серии 3:0.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Никто не верил, что «Нью-Йорк» задрожит перед «Пэйсерс» после прохода в серии «Бостона», но это случилось.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Лидеры «Нью-Йорка» могут пенять только на себя, поскольку такие ляпы, как в концовке первого матча серии допускать нельзя просто по определению.

    Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Нью-Йорка» нет, поэтому Тибодо может рассчитывать на всю обойму баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: Гости будут бороться не на жизнь, а насмерть в третьей игре серии, но трибуны в этой игре будут за «иноходцев».

    Статистика для ставок

    • «Индиана» в пяти последних домашних матчах проиграла только раз

    • В четырех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» выиграл только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.77, а на победу «Нью-Йорка» — 2.19.

    Прогноз: Хозяева порадуют собственных болельщиков очередной победой.

    Альтернативный прогноз: Обе команды проведут очередной матч без обороны.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Нью-Йорк?

    Матч Индиана — Нью-Йорк состоится 26 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Нью-Йорк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.77.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Нью-Йорк?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Нью-Йорк?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.77, а на победу «Нью-Йорка» — 2.19.

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    Индиана — Нью-Йорк: прогноз и ставка за 1.77, статистика, коэффициенты матча 26.05.202503:00. «Индиана» доведет счет в серии до неприличного?
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