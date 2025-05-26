Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч плей-офф НБА, 26 мая 2025 года

Индиана
Нью-Йорк
«Индиана»
Турнирное положение: Никто не ждал, что «Индиана» приедет в родной штат со счетом 2:0 в свою пользу.
Последние матчи: Такой счет в серии абсолютно неслучаен, поскольку лидеры «Индианы» в Нью-Йорке смотрелись гораздо лучше звезд «Никс».
Индиана — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть только Джексон из-за травмы ахилла.
Общий тонус клуба: Сейчас для Халибертона и партнеров по нападению нет никаких преград для того, чтобы сделать счет в серии 3:0.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Никто не верил, что «Нью-Йорк» задрожит перед «Пэйсерс» после прохода в серии «Бостона», но это случилось.
Последние матчи: Лидеры «Нью-Йорка» могут пенять только на себя, поскольку такие ляпы, как в концовке первого матча серии допускать нельзя просто по определению.
Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Нью-Йорка» нет, поэтому Тибодо может рассчитывать на всю обойму баскетболистов.
Общий тонус клуба: Гости будут бороться не на жизнь, а насмерть в третьей игре серии, но трибуны в этой игре будут за «иноходцев».
Статистика для ставок
- «Индиана» в пяти последних домашних матчах проиграла только раз
- В четырех последних очных противостояниях «Нью-Йорк» выиграл только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.77, а на победу «Нью-Йорка» — 2.19.
Прогноз: Хозяева порадуют собственных болельщиков очередной победой.
Альтернативный прогноз: Обе команды проведут очередной матч без обороны.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.17.