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    «Денвер» сравняет счет в серии?

    Лос-Анджелес Клипперс — Денвер. Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
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    Никола Йокич с мячом
    В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Интуит Дум» 27 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Парикмахерам» удалось перевернуть противостояние с «Денвером», баскетболисты из Лос-Анджелеса сначала проиграли сопернику, но затем смогли восстановить равновесие в серии и выйти вперёд. В третьем матче дуэли «Клипперс» выиграл у «Денвера» (117:83). Вклад в победу «парусников» внёс Кавай Леонард. Форвард оформил дабл-дабл: 21 очко и 11 подборов. Отметим, что до трипл-дабла игроку не хватило 4 передач.

    Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В противостоянии с «Денвером» баскетболисты «Клипперс» сначала проиграли со счётом (110:112), все решилось в овертайме, а затем выиграли с результатом 105:102.

    «Денвер»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

    Последние матчи: Несмотря на поражение в третьем матче в составе «Денвера» стоит отметить лучшую игру лидера команды Николы Йокича. Серб в матче против «Клипперс» оформил трипл-дабл из 23 очков, 13 подборов и 13 передач.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс. Также из строя «самородков» выбыл Расселл Уэстбрук, у которого врачи диагностировали травму ноги.

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    Состояние команды: Победная серия «Денвера» из четырёх матчей, включая игры регулярного чемпионата и плей-офф, обернулась двумя поражениям подряд от «Клипперс».

    Статистика для ставок

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

    • «Лос-Анджелес Клипперс» обыгрывает «Денвер» в серии (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

    ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Ожидается интересная игра двух равных команд, да «Денвер» пока уступает в серии, но у «наггетсов» есть Никола Йокич — главная ударная сила команды. Предыдущая встреча несмотря на проигрыш показала, что «самородки» вполне могут нанести поражение «парикмахерам». Ставим на то, что «Денвер» сможет сравнять счёт в серии.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: В третьем матче противостояния соперники забросили друг другу 200 очков.

    Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер состоится 27 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Денвера».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Денвера»» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Клипперс — Денвер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

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    Лос-Анджелес Клипперс — Денвер: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 27.04.202501:00. «Денвер» сравняет счет в серии?
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