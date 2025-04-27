Лос-Анджелес Клипперс — Денвер. Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Интуит Дум» 27 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Парикмахерам» удалось перевернуть противостояние с «Денвером», баскетболисты из Лос-Анджелеса сначала проиграли сопернику, но затем смогли восстановить равновесие в серии и выйти вперёд. В третьем матче дуэли «Клипперс» выиграл у «Денвера» (117:83). Вклад в победу «парусников» внёс Кавай Леонард. Форвард оформил дабл-дабл: 21 очко и 11 подборов. Отметим, что до трипл-дабла игроку не хватило 4 передач.

Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В противостоянии с «Денвером» баскетболисты «Клипперс» сначала проиграли со счётом (110:112), все решилось в овертайме, а затем выиграли с результатом 105:102.

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: Несмотря на поражение в третьем матче в составе «Денвера» стоит отметить лучшую игру лидера команды Николы Йокича. Серб в матче против «Клипперс» оформил трипл-дабл из 23 очков, 13 подборов и 13 передач.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс. Также из строя «самородков» выбыл Расселл Уэстбрук, у которого врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Победная серия «Денвера» из четырёх матчей, включая игры регулярного чемпионата и плей-офф, обернулась двумя поражениям подряд от «Клипперс».

Статистика для ставок

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» обыгрывает «Денвер» в серии (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Ожидается интересная игра двух равных команд, да «Денвер» пока уступает в серии, но у «наггетсов» есть Никола Йокич — главная ударная сила команды. Предыдущая встреча несмотря на проигрыш показала, что «самородки» вполне могут нанести поражение «парикмахерам». Ставим на то, что «Денвер» сможет сравнять счёт в серии.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 3.10.

Прогноз: В третьем матче противостояния соперники забросили друг другу 200 очков.

Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.93.