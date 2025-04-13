Филадельфия
Чикаго
«Филадельфия»
Турнирное положение: С 13 места Востока «Филадельфия» уже никуда не денется, поэтому на предстоящий матч можно даже не выходить, просто записав на свой счет техническое поражение.
Последние матчи: За последний месяц «Филадельфия» выиграла всего два матча из почти 20 поединков.
Филадельфия — Чикаго: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Последний матч у «Филадельфии» пропустят сразу 12 (!) «баскетболистов. До сих пор не очень ясно наберется ли полноценная стартовая пятерка у "76-х" на матч против "быков".
Общий тонус клуба: В игре против "Чикаго" хозяева паркета будут думать только о том, чтобы не опозориться с игрой в защите и не набрать очков ниже минимума по сезону.
"Чикаго"
Турнирное положение: Проблем в игре "Чикаго" уменьшилось за последний месяц, но в плей-ин клуб все же попал с девятой позиции восточной конференции.
Последние матчи: В шести последних встречах "Чикаго" проиграл всего лишь раз, который пришелся на матч против "Кливленда".
Травмированные игроки: Не могут помочь "Чикаго" Болл, Досунму, Джонс и Терри. Однако они не особо и нужны в последнем матче регуляки, а вот в игре плей-ин их присутствие было бы очень даже кстати.
Общий тонус клуба: С "Филадельфией" гости справятся ещё до перерыва, поскольку у хозяев на паркете будет одна молодежь.
Статистика для ставок
- За шесть последних матчей у "Чикаго" всего лишь одно поражение
- На домашнем паркете "Филадельфия" не может выиграть семь последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу "Филадельфии" дают коэффициент 4.33, а на победу "Чикаго" — 1.24.
Прогноз: "Чикаго" разгромит соперника на его паркете.
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Альтернативный прогноз: У хозяев будет минимальная результативность в атаке
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ИТМ (1) 99 с коэффициентом 2.37.