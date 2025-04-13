В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: С 13 места Востока «Филадельфия» уже никуда не денется, поэтому на предстоящий матч можно даже не выходить, просто записав на свой счет техническое поражение.

Последние матчи: За последний месяц «Филадельфия» выиграла всего два матча из почти 20 поединков.

Филадельфия — Чикаго: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.6017.001.24Бонус$1500

Травмированные игроки: Последний матч у «Филадельфии» пропустят сразу 12 (!) «баскетболистов. До сих пор не очень ясно наберется ли полноценная стартовая пятерка у "76-х" на матч против "быков".

Общий тонус клуба: В игре против "Чикаго" хозяева паркета будут думать только о том, чтобы не опозориться с игрой в защите и не набрать очков ниже минимума по сезону.

"Чикаго"

Турнирное положение: Проблем в игре "Чикаго" уменьшилось за последний месяц, но в плей-ин клуб все же попал с девятой позиции восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В шести последних встречах "Чикаго" проиграл всего лишь раз, который пришелся на матч против "Кливленда".

Травмированные игроки: Не могут помочь "Чикаго" Болл, Досунму, Джонс и Терри. Однако они не особо и нужны в последнем матче регуляки, а вот в игре плей-ин их присутствие было бы очень даже кстати.

Общий тонус клуба: С "Филадельфией" гости справятся ещё до перерыва, поскольку у хозяев на паркете будет одна молодежь.

Статистика для ставок

За шесть последних матчей у "Чикаго" всего лишь одно поражение

На домашнем паркете "Филадельфия" не может выиграть семь последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Филадельфии" дают коэффициент 4.33, а на победу "Чикаго" — 1.24.

Прогноз: "Чикаго" разгромит соперника на его паркете.

Альтернативный прогноз: У хозяев будет минимальная результативность в атаке

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 99 с коэффициентом 2.37.