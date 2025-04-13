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    «Чикаго» легко одолеет резерв «Филадельфии»?

    Филадельфия — Чикаго. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Апреля 2025 года

    Филадельфия

  • НБА
    •  Филадельфия 20:00 Чикаго

    Чикаго

  • НБА
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: С 13 места Востока «Филадельфия» уже никуда не денется, поэтому на предстоящий матч можно даже не выходить, просто записав на свой счет техническое поражение.

    Последние матчи: За последний месяц «Филадельфия» выиграла всего два матча из почти 20 поединков.

    Филадельфия — Чикаго: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Последний матч у «Филадельфии» пропустят сразу 12 (!) «баскетболистов. До сих пор не очень ясно наберется ли полноценная стартовая пятерка у "76-х" на матч против "быков".

    Общий тонус клуба: В игре против "Чикаго" хозяева паркета будут думать только о том, чтобы не опозориться с игрой в защите и не набрать очков ниже минимума по сезону.

    "Чикаго"

    Турнирное положение: Проблем в игре "Чикаго" уменьшилось за последний месяц, но в плей-ин клуб все же попал с девятой позиции восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В шести последних встречах "Чикаго" проиграл всего лишь раз, который пришелся на матч против "Кливленда".

    Травмированные игроки: Не могут помочь "Чикаго" Болл, Досунму, Джонс и Терри. Однако они не особо и нужны в последнем матче регуляки, а вот в игре плей-ин их присутствие было бы очень даже кстати.

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    Общий тонус клуба: С "Филадельфией" гости справятся ещё до перерыва, поскольку у хозяев на паркете будет одна молодежь.

    Статистика для ставок

    • За шесть последних матчей у "Чикаго" всего лишь одно поражение

    • На домашнем паркете "Филадельфия" не может выиграть семь последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу "Филадельфии" дают коэффициент 4.33, а на победу "Чикаго" — 1.24.

    Прогноз: "Чикаго" разгромит соперника на его паркете.

    Альтернативный прогноз: У хозяев будет минимальная результативность в атаке

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 99 с коэффициентом 2.37.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Филадельфия — Чикаго?

    Матч Филадельфия — Чикаго состоится 13 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Филадельфия — Чикаго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-9).

    Какую сделать ставку на матч Филадельфия — Чикаго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-9)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Чикаго?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Филадельфия — Чикаго?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу \"Филадельфии\" дают коэффициент 4.33, а на победу \"Чикаго\" — 1.24.

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