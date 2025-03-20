В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 20 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 32 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Торонто» (129:89), лидер «солнечных» отправил в кольцо соперника 27 очков.

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Не сыграют: Под вопросом участие трёх баскетболистов: Грэйсон Аллен (травма ноги), Монте Моррис (травма поясницы) и Ник Ричардс (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 10 место. Иллинойсцы одержали 29 побед и потерпели 39 поражений.

Последние матчи: «Чикаго» добился уверенной победы в матче против «Юты» (111:97). В составе «быков» результативностью отметился Коби Уайт, набрав 26 очков.

Не сыграют: В предстоящей игре из-за травмы плеча не сыграет Айо Досунму. Из-за травмы запястья выбыл из строя Лонзо Болл.

Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал четыре победы.

Статистика для ставок

«Финикс» одержал две победы в пяти матчах

«Чикаго» одержал четыре победы в пяти матчах

В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Чикаго» (121:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Чикаго» — 2.95.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Финикс» знает, как обыгрывать иллинойсцев, не исключаем новой победы «Санз» в предстоящем поединке.

Ставка: Фора «Финикса» (-7.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.