Финикс
Чикаго
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 32 победах и 37 поражениях.
Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Торонто» (129:89), лидер «солнечных» отправил в кольцо соперника 27 очков.
Финикс — Чикаго: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Под вопросом участие трёх баскетболистов: Грэйсон Аллен (травма ноги), Монте Моррис (травма поясницы) и Ник Ричардс (травма лодыжки).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.
«Чикаго»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 10 место. Иллинойсцы одержали 29 побед и потерпели 39 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» добился уверенной победы в матче против «Юты» (111:97). В составе «быков» результативностью отметился Коби Уайт, набрав 26 очков.
Не сыграют: В предстоящей игре из-за травмы плеча не сыграет Айо Досунму. Из-за травмы запястья выбыл из строя Лонзо Болл.
Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал четыре победы.
Статистика для ставок
- «Финикс» одержал две победы в пяти матчах
- «Чикаго» одержал четыре победы в пяти матчах
- В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Чикаго» (121:117)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Чикаго» — 2.95.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Финикс» знает, как обыгрывать иллинойсцев, не исключаем новой победы «Санз» в предстоящем поединке.
Ставка: Фора «Финикса» (-7.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.