В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Юта». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Юта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: 28 очков Энтони Эдвардса принесли победу «Миннесоте» в матче против «Орландо» (118:111).

Миннесота — Юта: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.1222.007.02Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Тимбервулвз» выдаёт победную серию из семи матчей, ранее команда выиграла у «Денвера» (115:95), «Сан-Антонио» (141:124), «Майами» (106:104), «Шарлотт» (125:110), «Филадельфии» (126:112) и «Финикса» (116:98).

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 15 побед и потерпев 52 поражения.

Последние матчи: Команда из Солт-Лейк-Сити потерпела домашнюю неудачу в матче с «Торонто» (118:126)

Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса врачи диагностировали травму лодыжки. Из строя выбыли также Джордан Кларксон (травма ноги) и Джон Коллинз (травма спины).

Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» состоит из восьми матчей.

Статистика для ставок

«Миннесота» одержала седьмую победу подряд

«Юта» проиграла в восьмом матче подряд

В этом сезоне команды обменялись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Юты» — 7.00.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» выдает победную серию, есть большая вероятность, что «лесные волки» добьются успеха.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.