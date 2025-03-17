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    «Миннесота» победную серию сможет продлить?

    «Миннесота» — «Юта». Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Юта»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Юта». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Юта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Марта 2025 года

    Миннесота

  • НБА
    •  Миннесота 02:00 Юта

    Юта

  • НБА
    •

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: «Миннесота» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 29 поражений.

    Последние матчи: 28 очков Энтони Эдвардса принесли победу «Миннесоте» в матче против «Орландо» (118:111).

    Миннесота — Юта: коэффициенты букмекеров

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  • 1.1222.007.02Бонус$1500
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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

    Состояние команды: «Тимбервулвз» выдаёт победную серию из семи матчей, ранее команда выиграла у «Денвера» (115:95), «Сан-Антонио» (141:124), «Майами» (106:104), «Шарлотт» (125:110), «Филадельфии» (126:112) и «Финикса» (116:98).

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Юта» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 15 побед и потерпев 52 поражения.

    Последние матчи: Команда из Солт-Лейк-Сити потерпела домашнюю неудачу в матче с «Торонто» (118:126)

    Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса врачи диагностировали травму лодыжки. Из строя выбыли также Джордан Кларксон (травма ноги) и Джон Коллинз (травма спины).

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    Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» состоит из восьми матчей.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» одержала седьмую победу подряд

    • «Юта» проиграла в восьмом матче подряд

    • В этом сезоне команды обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Юты» — 7.00.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Миннесота» выдает победную серию, есть большая вероятность, что «лесные волки» добьются успеха.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.

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    «Миннесота» — «Юта»: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 17.03.202502:00. «Миннесота» победную серию сможет продлить?
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