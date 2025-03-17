Миннесота
Юта
«Миннесота»
Турнирная таблица: «Миннесота» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 29 поражений.
Последние матчи: 28 очков Энтони Эдвардса принесли победу «Миннесоте» в матче против «Орландо» (118:111).
Миннесота — Юта: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Тимбервулвз» выдаёт победную серию из семи матчей, ранее команда выиграла у «Денвера» (115:95), «Сан-Антонио» (141:124), «Майами» (106:104), «Шарлотт» (125:110), «Филадельфии» (126:112) и «Финикса» (116:98).
«Юта»
Турнирная таблица: «Юта» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 15 побед и потерпев 52 поражения.
Последние матчи: Команда из Солт-Лейк-Сити потерпела домашнюю неудачу в матче с «Торонто» (118:126)
Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса врачи диагностировали травму лодыжки. Из строя выбыли также Джордан Кларксон (травма ноги) и Джон Коллинз (травма спины).
Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» состоит из восьми матчей.
Статистика для ставок
- «Миннесота» одержала седьмую победу подряд
- «Юта» проиграла в восьмом матче подряд
- В этом сезоне команды обменялись победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Юты» — 7.00.
ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Миннесота» выдает победную серию, есть большая вероятность, что «лесные волки» добьются успеха.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.