В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 17 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 4 место в турнирной таблице Восточной конференции при 38 победах и 28 поражениях.

Последние матчи: «Милуоки» одержал победу в домашней игре против «Индианы» (126:119). Вклад в победу «оленей» внёс Яннис Адетокунбо, оформив дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

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Не сыграют: Из-за дисквалификации поединок пропустит Бобби Портис, баскетболиста отстранили на 25 матчей за баловство с запрещенными препратами. Так что игрок скорее всего вернётся в игру аж в плей-офф.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из двух матчей, «баксы» также добились успеха в игра с «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:106).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» увернно лидирвет в Западной конференции, одержав 55 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: Лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер принес своей команде победу в матче против «Детройта» (113:107), забросив в кольцо соперника 48 очков.

Не сыграют: Не смогут помочь «громобойцам» Ая Митчелл (травма пальца) и Никола Топич (травма бедра).

Состояние команды: «Оклахома» выиграла во втором матче подряд, обыграв также «Бостон» (118:112).

Статистика для ставок

Победная серия «Милуоки» составляет два матча

«Оклахома» выиграла во второй игре подряд

В этом сезоне соперники обменялись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Милуоки» — 2.80.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Оклахома» уже обыгрывала в этом сезоне «Милуоки» и может повторить это вновь.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.