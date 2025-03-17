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    «Оклахома» подтвердит статус фаворита

    «Милуоки» — «Оклахома». Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Оклахома»
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    «Голден Стэйт» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 17 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Марта 2025 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 04:00 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 4 место в турнирной таблице Восточной конференции при 38 победах и 28 поражениях.

    Последние матчи: «Милуоки» одержал победу в домашней игре против «Индианы» (126:119). Вклад в победу «оленей» внёс Яннис Адетокунбо, оформив дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

    Милуоки — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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  • 2.9216.001.48Бонус$1500
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    Не сыграют: Из-за дисквалификации поединок пропустит Бобби Портис, баскетболиста отстранили на 25 матчей за баловство с запрещенными препратами. Так что игрок скорее всего вернётся в игру аж в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из двух матчей, «баксы» также добились успеха в игра с «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:106).

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» увернно лидирвет в Западной конференции, одержав 55 побед и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: Лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер принес своей команде победу в матче против «Детройта» (113:107), забросив в кольцо соперника 48 очков.

    Не сыграют: Не смогут помочь «громобойцам» Ая Митчелл (травма пальца) и Никола Топич (травма бедра).

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    Состояние команды: «Оклахома» выиграла во втором матче подряд, обыграв также «Бостон» (118:112).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Милуоки» составляет два матча

    • «Оклахома» выиграла во второй игре подряд

    • В этом сезоне соперники обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Милуоки» — 2.80.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» уже обыгрывала в этом сезоне «Милуоки» и может повторить это вновь.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.

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