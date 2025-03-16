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    «Голден Стэйт» продлит победную серию?

    «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк»
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    Стеф Карри
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 16 марта. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции при 38 победах и 28 поражениях.

    Последние матчи: В дерби Калифорнии баскетболисты «Голден Стэйт» оказались сильнее «Нью-Йорка» (130:104). Ключевую роль в матче сыграл Дрэймонд Грин, который набрал 23 очка.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Голден Стэйт» выдаёт победную серию из шести матчей. «Золотыми» были обыграны «Портленд» (130:120), «Детройт» (115:110), «Бруклин» (121:119), «Нью-Йорк» (114:102) и «Шарлотт» (119:101).

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: «Нью-Йорк» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 3 место, «никсы» одержали 42 победы и потерпели 23 поражения.

    Последние матчи: «Никсы» одержали победу в матче против «Портленда» (114:113). Вклад в победу команды внёс Микал Бриджес, который набрал 33 очка.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «никсов» находится Ариэль Хукпорти. С травмой лодыжки из строя выбыл Джален Брансон.

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    Состояние команды: «Нью-Йорк» выиграл во втором матче подряд, выиграв также «Сакраменто» (133:104).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» выиграл во втором матче подряд

    • «Голден Стэйт» выиграл в шестом матче подряд

    • В этом сезоне «Голден Стэйт» выиграл у «Нью-Йорка» (114:102)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Нью-Йорк» — 3.40.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Голден Стэйт» набрал хорошую игровую форму и «никсам» будет сложно конкурировать с «золотыми». Ставим на победу калифорнийского клуба.

    Ставка: Ф1 (-7.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.

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    «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 16.03.202503:30. «Голден Стэйт» продлит победную серию?
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