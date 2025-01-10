Юта
Майами
«Юта»
Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 9 побед, в пассиве — 26 поражений.
Последние матчи: «Юта» не выигрывала дома с конца ноября.Прервать чёрную полосу игр «джазменам» не удалсь и в матче «Атлантой» (121:124).
Юта — Майами: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Предстоящую игру против «Атланты» пропустит игрок Тейлор Хендрикс, у которого врачи диагностировали травму лодыжки.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» выиграла у «Орландо» (105:92), «Майами» (136:100) и проиграла «Нью-Йорку» (103:119), «Денверу» (121:132).
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 6 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хитовцы» одержали 18 побед и потерпели 17 поражений.
Последние матчи: «Майами» в последней игре регулярного чемпионата одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (114:98). Результативными действиями в составе победителей отметился Никола Йович, отправив в кольцо соперника 20 очков.
Не сыграют: В предстоящем матче своей команде из-за травмы ахилла не сможет помочь защитник Дрю Смит, из игры выбыл также Джош Ричардсон, у которого травмирована пятка.
Состояние команды: В проигрышной серии игр «Майами» уступил «Сакраменто» (118:123), «Юте» (100:136) и «Индиане» (115:128).
Статистика для ставок
- Победная серия «Юты» состояла из двух матчей
- «Майами» прервал трёхматчевую проигрышную серию
- В этом сезоне «Юта» обыграла «Майами» (136:100)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Юты» — 2.82.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Майами» продолжает сражаться за место в зоне плей-офф, «хитовцам» предстоит игра с одной из худших команд Запада. К тому же у команды есть жажда реванша за поражение в первой личной встрече соперников.
Ставка: Фора «Майами» (-5.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: В прошлой встрече баскетболисты «Майами» и «Юты» забросили друг другу 236 очков.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.