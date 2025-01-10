В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 10 января. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 9 побед, в пассиве — 26 поражений.

Последние матчи: «Юта» не выигрывала дома с конца ноября.Прервать чёрную полосу игр «джазменам» не удалсь и в матче «Атлантой» (121:124).

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Не сыграют: Предстоящую игру против «Атланты» пропустит игрок Тейлор Хендрикс, у которого врачи диагностировали травму лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» выиграла у «Орландо» (105:92), «Майами» (136:100) и проиграла «Нью-Йорку» (103:119), «Денверу» (121:132).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 6 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хитовцы» одержали 18 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: «Майами» в последней игре регулярного чемпионата одержал победу в матче против «Голден Стэйт» (114:98). Результативными действиями в составе победителей отметился Никола Йович, отправив в кольцо соперника 20 очков.

Не сыграют: В предстоящем матче своей команде из-за травмы ахилла не сможет помочь защитник Дрю Смит, из игры выбыл также Джош Ричардсон, у которого травмирована пятка.

Состояние команды: В проигрышной серии игр «Майами» уступил «Сакраменто» (118:123), «Юте» (100:136) и «Индиане» (115:128).

Статистика для ставок

Победная серия «Юты» состояла из двух матчей

«Майами» прервал трёхматчевую проигрышную серию

В этом сезоне «Юта» обыграла «Майами» (136:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Юты» — 2.82.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Майами» продолжает сражаться за место в зоне плей-офф, «хитовцам» предстоит игра с одной из худших команд Запада. К тому же у команды есть жажда реванша за поражение в первой личной встрече соперников.

Ставка: Фора «Майами» (-5.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: В прошлой встрече баскетболисты «Майами» и «Юты» забросили друг другу 236 очков.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.