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    «Никс» одержат легкую победу?

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2024 года

    Вашингтон

  • НБА
    •  Вашингтон 03:00 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Несколько выигрышей «Вашингтона» кардинально на ситуацию не повлияли, поэтому столичный клуб с отставанием в два матча все равно располагается на последнем месте Востока.

    Последние матчи: Есть ощущение, что все победы «Вашингтона» в 2024 году остались позади, но Кифу все равно нужно думать, как исправлять ситуацию.

    Вашингтон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Вашингтона» постоянно на травмах несколько игроков. Предстоящий поединок пропустят Багли, Бей, Кузма и Пул.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Нью-Йорка» хозяевам паркета придется записать на свой счет очередное поражение.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Прямо сейчас «Нью-Йорк» по делу занимает третьем место в турнирной таблице Востока и сбавлять темпы не намеревается.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Семь последних матчей для «Нью-Йорка» завершились победами, но как раз в крайнем поединке против «Вашингтона».

    Травмированные игроки: Робинсон по-прежнему не может помочь «Нью-Йорку», поскольку травма лодыжки оказалась более, чем серьезной.

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    Общий тонус клуба: Ещё одна игра против «Вашингтона» с большой вероятности окажется более простой, нежели матч, состоявшийся несколько дней назад.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» в семи последних поединках победил два раза

    • Победная серия «Нью-Йорка» составляет уже шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.40, а на победу «Нью-Йорка» — 1.21.

    Прогноз: «Нью-Йорк» в этом матче одержит более уверенную победу, чем в предыдущем.

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол будет продемонстрирован с обеих сторон.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.16.

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    «Вашингтон» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Никс» одержат легкую победу?
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