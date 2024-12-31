В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Несколько выигрышей «Вашингтона» кардинально на ситуацию не повлияли, поэтому столичный клуб с отставанием в два матча все равно располагается на последнем месте Востока.

Последние матчи: Есть ощущение, что все победы «Вашингтона» в 2024 году остались позади, но Кифу все равно нужно думать, как исправлять ситуацию.

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Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Вашингтона» постоянно на травмах несколько игроков. Предстоящий поединок пропустят Багли, Бей, Кузма и Пул.

Общий тонус клуба: В поединке против «Нью-Йорка» хозяевам паркета придется записать на свой счет очередное поражение.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Прямо сейчас «Нью-Йорк» по делу занимает третьем место в турнирной таблице Востока и сбавлять темпы не намеревается.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Семь последних матчей для «Нью-Йорка» завершились победами, но как раз в крайнем поединке против «Вашингтона».

Травмированные игроки: Робинсон по-прежнему не может помочь «Нью-Йорку», поскольку травма лодыжки оказалась более, чем серьезной.

Общий тонус клуба: Ещё одна игра против «Вашингтона» с большой вероятности окажется более простой, нежели матч, состоявшийся несколько дней назад.

Статистика для ставок

«Вашингтон» в семи последних поединках победил два раза

Победная серия «Нью-Йорка» составляет уже шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.40, а на победу «Нью-Йорка» — 1.21.

Прогноз: «Нью-Йорк» в этом матче одержит более уверенную победу, чем в предыдущем.

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол будет продемонстрирован с обеих сторон.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.16.