Вашингтон
Нью-Йорк
«Вашингтон»
Турнирное положение: Несколько выигрышей «Вашингтона» кардинально на ситуацию не повлияли, поэтому столичный клуб с отставанием в два матча все равно располагается на последнем месте Востока.
Последние матчи: Есть ощущение, что все победы «Вашингтона» в 2024 году остались позади, но Кифу все равно нужно думать, как исправлять ситуацию.
Вашингтон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Вашингтона» постоянно на травмах несколько игроков. Предстоящий поединок пропустят Багли, Бей, Кузма и Пул.
Общий тонус клуба: В поединке против «Нью-Йорка» хозяевам паркета придется записать на свой счет очередное поражение.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Прямо сейчас «Нью-Йорк» по делу занимает третьем место в турнирной таблице Востока и сбавлять темпы не намеревается.
Последние матчи: Семь последних матчей для «Нью-Йорка» завершились победами, но как раз в крайнем поединке против «Вашингтона».
Травмированные игроки: Робинсон по-прежнему не может помочь «Нью-Йорку», поскольку травма лодыжки оказалась более, чем серьезной.
Общий тонус клуба: Ещё одна игра против «Вашингтона» с большой вероятности окажется более простой, нежели матч, состоявшийся несколько дней назад.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» в семи последних поединках победил два раза
- Победная серия «Нью-Йорка» составляет уже шесть матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 4.40, а на победу «Нью-Йорка» — 1.21.
Прогноз: «Нью-Йорк» в этом матче одержит более уверенную победу, чем в предыдущем.
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Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол будет продемонстрирован с обеих сторон.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.16.