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    «Милуоки» выйдет в финал Кубка НБА?

    «Милуоки» — «Атланта». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Атланта»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 15 декабря. Начало встречи — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Радует, что Риверс смог привести «Милуоки» в чувства, и клуб смог отобраться в финал Кубка НБА.

    Последние матчи: С выздоровлением Миддлтона и других ключевых игроков «Милуоки» стал более уверенным в своих силах и проиграл за последний месяц минимум матчей.

    Травмированные игроки: В предстоящей игре «Милуоки» не сможет помочь только Ливингстон по причине травмы лодыжки.

    Общий тонус клуба: Игра против «Атланты» легкой не ожидается, но баскетбол соперника крайне неровный, поэтому преимущество у номинальных хозяев паркета.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Снайдер и его «Атланта» заметно прибавили в этом сезоне, поэтому можно похвалить наставника за его тренерские ходы, позволившие клубу из Джорджии выйти в финал кубка от Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четвертьфинале отбора «Атланте» удалось справиться с самим «Нью-Йорком», хотя все предматчвые расклады были в пользу клуба Тибодо.

    Травмированные игроки: Ланди и Зеллер снова на неопределенный срок выбыли из ростера «Атланты». Возможно кто-то из квартета Богданович, Хантер, Джонсон н и Янг также пропустит предстоящий матч.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Милуоки» гостям будет сложно, но они с начала сезона уже два раза обыграли «Кливленд», поэтому шансы у «ястребов» есть.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» за 11 последних матчей выиграл 9 раз

    • «Атланта» выиграла четыре последних гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.58, а на победу «Атланты» — 2.48.

    Прогноз: Слишком много игроков «Атланты» не полностью здоровы, поэтому победа достанется «Милуоки».

    Альтернативный прогноз: Обе команды могут продемонстрировать действительно результативный матч.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.25.

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    «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» выйдет в финал Кубка НБА?
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