«Милуоки»
Турнирное положение: Радует, что Риверс смог привести «Милуоки» в чувства, и клуб смог отобраться в финал Кубка НБА.
Последние матчи: С выздоровлением Миддлтона и других ключевых игроков «Милуоки» стал более уверенным в своих силах и проиграл за последний месяц минимум матчей.
Травмированные игроки: В предстоящей игре «Милуоки» не сможет помочь только Ливингстон по причине травмы лодыжки.
Общий тонус клуба: Игра против «Атланты» легкой не ожидается, но баскетбол соперника крайне неровный, поэтому преимущество у номинальных хозяев паркета.
«Атланта»
Турнирное положение: Снайдер и его «Атланта» заметно прибавили в этом сезоне, поэтому можно похвалить наставника за его тренерские ходы, позволившие клубу из Джорджии выйти в финал кубка от Востока.
Последние матчи: В четвертьфинале отбора «Атланте» удалось справиться с самим «Нью-Йорком», хотя все предматчвые расклады были в пользу клуба Тибодо.
Травмированные игроки: Ланди и Зеллер снова на неопределенный срок выбыли из ростера «Атланты». Возможно кто-то из квартета Богданович, Хантер, Джонсон н и Янг также пропустит предстоящий матч.
Общий тонус клуба: В поединке против «Милуоки» гостям будет сложно, но они с начала сезона уже два раза обыграли «Кливленд», поэтому шансы у «ястребов» есть.
Статистика для ставок
- «Милуоки» за 11 последних матчей выиграл 9 раз
- «Атланта» выиграла четыре последних гостевых матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.58, а на победу «Атланты» — 2.48.
Прогноз: Слишком много игроков «Атланты» не полностью здоровы, поэтому победа достанется «Милуоки».
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Альтернативный прогноз: Обе команды могут продемонстрировать действительно результативный матч.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.25.