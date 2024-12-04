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    Обыграет ли «Сан-Антонио» своего оппонента?

    «Финикс» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 3.65) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-нджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 4 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Декабря 2024 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Сан-Антонио

    Сан-Антонио

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 8 место. «Солнечные» одержали 11 побед и потерпели 8 поражений.

    Последние матчи: Продолжается домашняя серия игр «Финикса», команда уже сыграла пять матчей подряд на Футпринт Центр. В последней игре «солнечные» выиграли у «Голден Стэйт» (113:105). Вклад в победу внёс Девин Букер, отправив в кольцо соперника 27 очков.

    Не сыграют: Под вопросом участие двух игроков «Финикса», которые травмировались в игре с «Бруклином» 28 ноября: Юсуф Нуркич (травма лодыжки) и Брэдли Бил (травма икры). Со сломанной лодыжкой в лазарете команды находится Коллин Гиллеспи.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 10 место. В активе техасцев 11 побед и 9 поражений.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» показывает достойный баскетболист в этом сезоне и находится в зоне плей-ин, а не в группе аутсайдеров, как это мы уже привыкли наблюдать. В минувшем туре техасцы выиграли у «Сакраменто» (127:125). Вклад в победу «шпор» внёс Виктор Вембаньяма, который оформил трипл-дабл из 34 оков, 14 подборов и 11 передач.

    Не сыграют: Джереми Сохан не сыграет в предстоящей игре против «Финикса» из-за травмы. Плечо травмировал Тре Джонс.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сан-Антонио» одержал четыре победы.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы

    • В последних пяти матчах «Сан-Антонио» одержал четыре победы

    • В этом сезоне «Финикс» и «Сан-Антонио» не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Сан-Антонио» — 3.65.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: Виктор Вембаньяма сейчас на ходу, не исключаем вероятности, что «Сан-Антонио» сотворит очередную сенсацию благодаря своему лидеру.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.65.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на положительной форе техасцев.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7.5) с коэффициентом 1.93.

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    «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Обыграет ли «Сан-Антонио» своего оппонента?
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