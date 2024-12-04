В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 4 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 8 место. «Солнечные» одержали 11 побед и потерпели 8 поражений.

Последние матчи: Продолжается домашняя серия игр «Финикса», команда уже сыграла пять матчей подряд на Футпринт Центр. В последней игре «солнечные» выиграли у «Голден Стэйт» (113:105). Вклад в победу внёс Девин Букер, отправив в кольцо соперника 27 очков.

Не сыграют: Под вопросом участие двух игроков «Финикса», которые травмировались в игре с «Бруклином» 28 ноября: Юсуф Нуркич (травма лодыжки) и Брэдли Бил (травма икры). Со сломанной лодыжкой в лазарете команды находится Коллин Гиллеспи.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 10 место. В активе техасцев 11 побед и 9 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» показывает достойный баскетболист в этом сезоне и находится в зоне плей-ин, а не в группе аутсайдеров, как это мы уже привыкли наблюдать. В минувшем туре техасцы выиграли у «Сакраменто» (127:125). Вклад в победу «шпор» внёс Виктор Вембаньяма, который оформил трипл-дабл из 34 оков, 14 подборов и 11 передач.

Не сыграют: Джереми Сохан не сыграет в предстоящей игре против «Финикса» из-за травмы. Плечо травмировал Тре Джонс.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сан-Антонио» одержал четыре победы.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы

В последних пяти матчах «Сан-Антонио» одержал четыре победы

В этом сезоне «Финикс» и «Сан-Антонио» не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Сан-Антонио» — 3.65.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: Виктор Вембаньяма сейчас на ходу, не исключаем вероятности, что «Сан-Антонио» сотворит очередную сенсацию благодаря своему лидеру.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.65.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на положительной форе техасцев.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7.5) с коэффициентом 1.93.