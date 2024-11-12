«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 6 побед и потерпев 4 поражения.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в гостевой встрече против «Детройта» (101:99). В составе победителей результативными действиями отметился Алперен Шенгюн. Центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится центровой Стивен Адамс.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» одержали три победы.
«Вашингтон»
Турнирная таблица: «Вашингтон» проиграл в четвёртом матче подряд и расположился на 12 месте в Восточной конференций. «Волшебники» в восьми матчах одержали две победы и потерпели шесть поражений.
Последние матчи: «Вашингтон» в гостевом матче потерпел поражение от «Орландо» (94:121).
Не сыграют: С травмой колена и пальца в лазарете «Вашингтона» находятся Саддик Бей и Малкольм Брогдон.
Состояние команды: Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 4 матча.
Статистика для ставок
- «Хьюстон» одержал три победы в последних пяти матчах
- Проигрышная серия «Вашингтона» состоит из четырёх матчей
- В сезоне 2023/2024 «Вашингтон» и «Хьюстон» сыграли 2 матча (2:0 — в пользу «Хьюстона»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Вашингтона» — 7.04.
ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
- 1.89Сан-Антонио — Сакраменто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.81Нью-Орлеан — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.70Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хьюстон» знает как побеждать «Вашингтон» по опыту игр прошлого сезона, ставим на победу хоязев.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-12.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.01.