В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 12 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 6 побед и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в гостевой встрече против «Детройта» (101:99). В составе победителей результативными действиями отметился Алперен Шенгюн. Центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится центровой Стивен Адамс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» одержали три победы.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» проиграл в четвёртом матче подряд и расположился на 12 месте в Восточной конференций. «Волшебники» в восьми матчах одержали две победы и потерпели шесть поражений.

Последние матчи: «Вашингтон» в гостевом матче потерпел поражение от «Орландо» (94:121).

Не сыграют: С травмой колена и пальца в лазарете «Вашингтона» находятся Саддик Бей и Малкольм Брогдон.

Состояние команды: Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 4 матча.

Статистика для ставок

«Хьюстон» одержал три победы в последних пяти матчах

Проигрышная серия «Вашингтона» состоит из четырёх матчей

В сезоне 2023/2024 «Вашингтон» и «Хьюстон» сыграли 2 матча (2:0 — в пользу «Хьюстона»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Вашингтона» — 7.04.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Хьюстон» знает как побеждать «Вашингтон» по опыту игр прошлого сезона, ставим на победу хоязев.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.01.