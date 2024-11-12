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    «Хьюстон» не отдаст победу сопернику?

    «Хьюстон» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Вашингтон»
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    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 12 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: «Хьюстон» расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 6 побед и потерпев 4 поражения.

    Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в гостевой встрече против «Детройта» (101:99). В составе победителей результативными действиями отметился Алперен Шенгюн. Центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится центровой Стивен Адамс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» одержали три победы.

    «Вашингтон»

    Турнирная таблица: «Вашингтон» проиграл в четвёртом матче подряд и расположился на 12 месте в Восточной конференций. «Волшебники» в восьми матчах одержали две победы и потерпели шесть поражений.

    Последние матчи: «Вашингтон» в гостевом матче потерпел поражение от «Орландо» (94:121).

    Не сыграют: С травмой колена и пальца в лазарете «Вашингтона» находятся Саддик Бей и Малкольм Брогдон.

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    Состояние команды: Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 4 матча.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» одержал три победы в последних пяти матчах

    • Проигрышная серия «Вашингтона» состоит из четырёх матчей

    • В сезоне 2023/2024 «Вашингтон» и «Хьюстон» сыграли 2 матча (2:0 — в пользу «Хьюстона»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Вашингтона» — 7.04.

    ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Хьюстон» знает как побеждать «Вашингтон» по опыту игр прошлого сезона, ставим на победу хоязев.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Хьюстон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» не отдаст победу сопернику?
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