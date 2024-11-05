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    «Озерники» продолжат побеждать «Детройт»?

    «Детройт» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 05 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Литтл Сизарс Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Нет ничего нового, поскольку «Детройт» в нижней части турнирной таблиц, но хотя бы не в самом низу, а на 12 метсе в конференции.

    Последние матчи: Многие не надеялись, что «Детройт» сможет выиграть первый матч ранее, чем через две недели регулярки, но это случилось, поскольку «Филадельфия» совсем печальна на старте регулярки, а вторую победу «Пистонс» добыли в игре против «Бруклина» накануне.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Детройта» по-прежнему не может рассчитывать на Томпсона и Клинтмана.

    Общий тонус клуба: Прямо сейчас у «Детройта» нет никаких шансов остановить двух Джеймсов и их «Лейкерс».

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: На старте нового сезона игра «Лос-Анджелес Лейкерс» превосходит все ожидания. Клуб из Калифорнии располагается на четвертой строчке Запада и нацелен двигаться только вверх.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставил никаких шансов «Торонто», победив по всем статьям, пусть и с разницей всего в шесть очков.

    Травмированные игроки: Сложностей с травмированными игроками у «Лос-Анджелес Лейкерс» не наблюдается. Из-за повреждения не может играть только африканец Колоко.

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    Общий тонус клуба: В матче против «поршней» «Лос-Анджелес Лейкерс» продемонстрирует отличные навыки игры, как на своей, так и на чужой половине паркета.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» выиграл только один матч со старта сезона

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» последний раз проигрывал клубу из Мичигана в 2021 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 3.17, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.39.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» без особых сложностей расправится со слабым соперником.

    Альтернативный прогноз: Гости настреляют достаточное количество очков для убедительной победы

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 121 с коэффициентом 2.27.

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    «Детройт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Озерники» продолжат побеждать «Детройт»?
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