«Детройт»
Турнирное положение: Нет ничего нового, поскольку «Детройт» в нижней части турнирной таблиц, но хотя бы не в самом низу, а на 12 метсе в конференции.
Последние матчи: Многие не надеялись, что «Детройт» сможет выиграть первый матч ранее, чем через две недели регулярки, но это случилось, поскольку «Филадельфия» совсем печальна на старте регулярки, а вторую победу «Пистонс» добыли в игре против «Бруклина» накануне.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Детройта» по-прежнему не может рассчитывать на Томпсона и Клинтмана.
Общий тонус клуба: Прямо сейчас у «Детройта» нет никаких шансов остановить двух Джеймсов и их «Лейкерс».
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: На старте нового сезона игра «Лос-Анджелес Лейкерс» превосходит все ожидания. Клуб из Калифорнии располагается на четвертой строчке Запада и нацелен двигаться только вверх.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставил никаких шансов «Торонто», победив по всем статьям, пусть и с разницей всего в шесть очков.
Травмированные игроки: Сложностей с травмированными игроками у «Лос-Анджелес Лейкерс» не наблюдается. Из-за повреждения не может играть только африканец Колоко.
Общий тонус клуба: В матче против «поршней» «Лос-Анджелес Лейкерс» продемонстрирует отличные навыки игры, как на своей, так и на чужой половине паркета.
Статистика для ставок
- «Детройт» выиграл только один матч со старта сезона
- «Лос-Анджелес Лейкерс» последний раз проигрывал клубу из Мичигана в 2021 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 3.17, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.39.
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» без особых сложностей расправится со слабым соперником.
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Альтернативный прогноз: Гости настреляют достаточное количество очков для убедительной победы
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 121 с коэффициентом 2.27.